Duits premium merk houdt gewoon op te bestaan

Als Duits premium merk heb je het ook zwaar tegenwoordig.

Als je kijkt naar de verkooplijsten, zie je dat Duits Premium enorm in trek is. De Duitsers zijn er achter gekomen dat het bijna niet uitmaakt wat je verkoopt, het is vaak een schot in de roos.

Met name de compacte modellen zijn in trek, toevallig allemaal ook met voorwielaandrijving. Voor collega @jaapiyo zijn deze auto’s niet premium. Maakt niet uit wat wij vinden, maar hoe het kopende publiek het ervaart. En die vindt het de moeite waard.

Geen garantie

Maar een Duits premium merk hoeft zeker geen garantie te zijn voor succes. Maybach is tegenwoordig een uitrustingsniveau, wat waarschijnlijk ook het lot is van Alpina na 2025. Maar is er ook een Duits premium merk dat er helemaal mee stopt: Borgward. Als je wat jonger bent, kan het zijn dat je het merk niet meer kent van ‘vroeger’.

Borgward was tot 1961 een fabrikant om rekening mee te houden. Sterker nog, het was een periode zelfs een van de grotere Duitse autofabrikanten, dankzij de Arabella, Hansa, Golitath en P100. De Borgward Isabella is wellicht het hoogtepunt van het merk en nog altijd een bijzonder leuke klassieker.

Einde van Duits premium merk

Borgward beleefde in 2010 een wedergeboorte, met onder andere Christian Borgward aan het roer, de klein zoon van Borgward-oprichter Carl Borgward). Het Duitse merk kwam deels in Chinese handen terecht, maar het hoofdkantoor stond in Stuttgart.

Het idee was om het als premium Duits merk aan de man te brengen. Helaas waren de meeste kopers niet meer bekend met Borgward en hadden ze geen idee wat het voor moest stellen.

Het ging veel te goed om te zeggen dat het echt slecht ging. In 2019 verkocht Borgward maar liefst 75.000 auto’s. Niet verkeerd voor een nieuw merk. Het zakte daarna echter enorm hard in.

Dat zorgde ervoor dat er enorme verliezen werden geleden. Het ging dermate slecht dat Borgward faillissement heeft aangevraagd. Mocht je er nog eentje willen, af en toe komt er eentje voorbij op Mobile.de.

