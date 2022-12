Munro Mk_1 doet wat de rest nog niet kan

Je kan maar de eerste zijn. Munro heeft met de Mk_1 goud in handen.

De showroom van een willekeurig automerk bezoeken en vragen naar een elektrische offroader? Je komt voor een teleurstelling te staan. De gevestigde orde is er wel mee bezig, maar echt concreet is het nog niet. Er komt een elektrische Mercedes G-klasse. En op termijn ook wel een volledig elektrische Land Rover Defender. Echter heeft Munro met de Mk_1 nu al een elektrische offroader in huis.

Goed, het boxy uiterlijk moet je ding zijn. Wat dat betreft had het net zo goed een Tesla 4×4 kunnen zijn. Munro Vehicles is een startup uit Schotland en dit is hun eerste auto. Een volledig elektrische offroad auto. Met deze unieke aanpak hoopt Munro kopers aan te trekken in een segment waar op dit moment nog geen concurrentie zit.

Munro brengt de Mk_1 in twee varianten op de markt. Met 299 pk aan vermogen of het topmodel met 381 pk aan power. De dikste variant sprint in minder dan vijf seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 128 km/u.

Het batterijpakket bestaat uit 35 Lithium NMC modulen. Munro heeft bewust voor deze setup gekozen. Deze batterijen zijn eenvoudig te vervangen. Toch wel handig in een offroader waar nog wel eens wat stuk kan gaan. Het accupakket is krachtig genoeg om nog 80 procent capaciteit te leveren na acht jaar of 160.000 km, aldus het Schotse automerk.

Eerstgenoemde variant met 299 pk krijgt een 61 kWh accupakket. Het topmodel is uitgerust met een 82 kWh grote batterij. Zonder verder in detail te treden spreekt het merk over een rijbereik van maximaal 305 kilometer.

Over het laden zijn ze nog wat vaag. Wel is duidelijk dat klanten keuze krijgen uit een 7kW of 22 kW lader en dat DC snelladen een mogelijk is. Hoe snel je kunt snelladen is echter niet bekendgemaakt.

De Munro Mk_1 is een volwaardige offroader. De 4×4 mag maximaal 3.500 kg trekken. Dat is fors voor een elektrische auto. Verder mag je de EV tot 1.000 kg laden. De productie gaat in 2023 van start. Munro wil de productie langzaam opstarten en mikt op uiteindelijk 2.500 auto’s per jaar. Gezonde ambities!