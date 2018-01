McLaren houdt voet bij stuk: Nee!

De Britse sportwagenfabrikant gaat met de tijd mee, maar niet in alle zaken ziet het merk een markt.

Vrijwel alle merken gaan aan de SUV. Zelfs fabrikanten van supercars zoals Lamborghini, Maserati en Ferrari gaan overstag. Het publiek stelt terecht de vraag: what about McLaren? Die vraag stelde ook Top Gear aan de autobouwer. Fans van SUV’s krijgen echter een onbevredigend antwoord te horen.

In 2014 maakte het merk al duidelijk geen brood te zien in een SUV. McLaren nam het woord SUV niet in de mond, maar doelde er wel op dat we geen hoge auto van het merk hoeven te verwachten. Nu zijn ze wat duidelijker. Dan Parry-Williams, chef design bij McLaren, stelt dat SUV’s niet sportief zijn. Daarmee deelt de designer een sneer uit naar Lamborghini, die de Urus presenteerden als een SSUV (Super Sports Utility Vehicle).

McLaren pompt de komende jaren één miljard pond in ontwikkelingen. Tot en met 2022 kunnen we 12 ‘nieuwe modellen’ verwachten. Echt nieuw zullen ze niet zijn. Men neme de twin-turbo V8, kiest één van de drie huidige reeksen (Sports Series, Super Series of Ultimate Series) en voila, een nieuw model is geboren. Nieuwe varianten is in dit geval een beter woord. Wellicht klink ik wat neerbuigend in de richting van McLaren. Echter, de strategie één motor – 10.000 modellen is naar mijn mening niet heel spannend.