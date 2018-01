Waarom is jouw auto eigenlijk gevoelig voor zijwind?

Een klein beetje hulp voor op deze grauwe dag.

Daken waaien weg, mensen vliegen pleinen over en vrachtwagens kiepen om: Nederland is weer eens in de ban van het weer. Na het drama van enkele weken geleden is het ditmaal echter geen sneeuw, maar wind die ons gehele land de das omdoet. Het treinverkeer ligt overal op zijn gat en er staat inmiddels honderden kilometers aan file. Rijkswaterstaat ziet de capriolen van Moeder Natuur dermate ernstig in dat het de bevolking afraadt om de weg op te gaan.

Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar een groot deel zal wel moeten. Omdat zijwind nogal een issue is, zullen we dit fenomeen eens bespreken.

Oppervlakte

In de basis heeft het hele probleem te maken met de mate waarin je auto wind vangt. Oftewel, auto’s met een groot zijoppervlakte zullen meer wind vangen dan auto’s met een kleinere oppervlakte, waardoor ze makkelijker uit hun spoor worden geduwd, wat de kans op ongelukken enorm vergroot. Is het voertuig ook nog eens hoog, dan moet je helemaal oppassen, getuige de vrachtwagens die vandaag omkiepen als dominostenen. Dit aspect kun je alleen maar accepteren, wat betekent dat je vooral je gezond verstand moet gebruiken wanneer je de weg besluit op te gaan.

Banden

Je zou het misschien niet direct zeggen, maar het juiste setje banden kan op een dag als vandaag het verschil maken. Nu we ons in de winter bevinden, zal een groot deel van de bevolking op winterbanden rijden. Daar is op zich niets mis mee, maar daardoor zul je je harder moeten verzetten tegen de toorn van de wind. Meer rubber betekent immers meer oppervlakte, waardoor de impact van de wind je rijgedrag zal aantasten. Daarbij is het rubber regelmatig smaller dan bij zijn zomerse equivalent, waardoor de band gevoeliger is voor zijwaartse belasting.

Een ander punt is het verschil in structuur. Omdat winterbanden beduidend zachter en flexibeler zijn dan zomerbanden, zijn ze kneedbaarder voor harde wind. Ofwel, als het goed waait, zul je terecht ondervinden dat je auto meer glijdt.

Gewicht

Hierbij gaat het niet zozeer om het aantal kilo’s dat je auto weegt, maar om de manier waarop deze over de auto zijn verdeeld. Anders zou een vrachtwagen immers niet omwaaien, of een Boeing niet op kunnen stijgen. Hoewel een zware auto handig kan zijn in dergelijk weer, is het gewicht alleen niet het belangrijkste. Je komt het beste uit de bus wanneer je auto een laag zwaartepunt heeft.

Daarnaast kan een zware motor voorin ook enig verschil maken, al is dat praktisch de standaard. Het belangrijkste hier is dat het gewicht zo eerlijk mogelijk over de auto is verdeeld, zodat deze het beste om kan gaan met abrupte windstoten.

Overigens heeft ook de aandrijfvorm impact op de manier hoe de auto met wind omgaat. Als we voorwielaandrijvers vergelijken met achterwielaandrijvers, hebben laatstgenoemden vaker en vooral meer last van de wind dan auto’s met voorwielaandrijving. Dit is eveneens voor een deel te wijten aan de gewichtsverdeling.

Snelheid

Ons laatste punt is niet per se gerelateerd aan het soort auto je hebt, maar wel zo belangrijk dat we hem niet kunnen overslaan. Wanneer je harder rijdt, zul je de effecten van de wind sterker voelen. Het is dus van groot belang dat je met windkrachten die oplopen tot de 10 zorgt dat je je snelheid matigt. Een hogere snelheid kan je auto onderwerpen aan meer lift, waardoor je gemakkelijker grip kwijtraakt en een ongeluk kunt veroorzaken.

Dit is helemaal van belang wanneer het wegdek ook maar enigszins glad is. Regen, sneeuw of hagel in combinatie met harde windstoten zijn een recept voor haast onvermijdelijke ongelukken. Hierdoor kan de wind je namelijk nog makkelijker over het wegdek duwen, waardoor je zonder moeite aan de andere kant terecht komt.

Neem vooral dit laatste punt ter harte. Hoe goed of slecht je auto ook mag zijn, het rijgedrag van de bestuurder zelf heeft aan het eind van de dag de meeste impact.

Beeld: gecrashte BMW M3 uit dit artikel