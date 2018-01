Mr. Bean doet 2 auto’s uit zijn collectie van de hand

Tijd om de collectie op te frissen?

Rowan Atkinson a.k.a. Mr. Bean staat onder autopubliek bekend als een echte petrolhead. De bekendste auto die hij heeft gehad was natuurlijk de McLaren F1. Atkinson heeft echter meer pareltjes in de garage, waaronder deze Land Rover Defender bijvoorbeeld.

Het nieuwe jaar is van start gegaan en blijkbaar wil Atkinson de bezem door zijn collectie halen. Twee auto’s van hem zullen namelijk binnenkort worden geveild. Hij had de auto’s ook gewoon in kunnen ruilen, maar veilingen brengen in dit geval doorgaans meer geld op én de naamsbekendheid van Atkinson doet het altijd goed.

Tijdens de Race Retro Classic Car Sale-veiling, georganiseerd door Silverstone Auctions, zullen de Mercedes 500E en Lancia Thema 8.32 van Atkinson van de hand worden gedaan. De Mercedes is sinds 2015 in de collectie van Atkinson, maar mag na drie jaar weer door naar de volgende liefhebber. De uit 1993 afkomstige 500E heeft 50.000 mijl op de klok staan en zal zonder reservebedrag worden geveild.

De Lancia uit 1989 mocht een langere tijd doorbrengen in huize Atkinson. De Thema is zeven jaar gekoesterd door de Brit. Het is niet bekend hoeveel de Italiaan gedraaid heeft. De Lancia is door de jaren heen opgeknapt en in ere hersteld door Atkinson. De acteur heeft in zeven jaar tijd omgerekend zo’n 22.000 euro aan de auto gespendeerd. Ook deze auto zal zonder reservebedrag van de hand worden gedaan. De veilingen vinden plaats op 24 en 25 februari.