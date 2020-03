Mercedes schaaft zijn racemonster bij

De AMG GT4 kan er weer tegenaan.

Mercedes facelift de straatlegale modellen van de AMG GT, maar ook de raceversie krijgt soms een beurt. Even voor de duidelijkheid: er zijn twee raceversies, de GT3 en de iets tammere GT4. Op de onderstaande foto zijn ze naast elkaar te zien. We hebben hier met de GT4 van doen, de rechtse auto dus.

De Mercedes-AMG GT4 is tot op heden niet onverdienstelijk geweest. Sinds de introductie in 2018 heeft de racewagen 151 klassementsoverwinningen op zijn naam geschreven en 53 algehele overwinningen. Er zijn in totaal 120 exemplaren aan raceteams geleverd door Mercedes.

Na twee jaar vond Mercedes het tijd om de auto van een update te voorzien. De Panamerica-grille is in ieder geval niet nieuw, want die zat er al van begin af aan op. De raceversies van de AMG GT hadden deze namelijk al voordat de straatauto’s deze kregen. Wel zijn de koplampen en achterlichten vernieuwd, in lijn met de reguliere modellen.

Met designupdate win je natuurlijk geen races, hoewel de nieuwe verlichting wel voor beter zicht zorgt. Op technisch vlak heeft Mercedes de auto ook naar een hoger niveau getild. De Duitser hebben bijvoorbeeld verbeteringen aangebracht op het gebied van koeling. Zowel de remmen als de motor wordt nu beter gekoeld. De GT4 zal nu dus onder hete omstandigheden nog beter zijn mannetje kunnen staan. Verder is onder meer de achteras verstevigd.

De V8 Biturbo van de GT4 produceert 476 pk en 630 Nm koppel. Het gewicht van de auto zit onder de 1.390 kg. De raceauto sprint daardoor in minder dan 4 seconden naar de 100 km/u. Het prijskaartje bedraagt €209.000, exclusief belastingen.

De GT4 zal nog deze maand geïntroduceerd worden. Naast de mogelijkheid om een compleet nieuwe GT4 te bestellen, kunnen teams ook hun oude GT4 laten upgraden.