McLaren maakt de 620R nog een tandje agressiever - Autoblog.nl

De McLaren 620R is nu ook te bestellen met R Pack.

McLaren heeft niet het meest overzichtelijke modellengamma en dat hebben ze zelf door. Daarom zijn ze zo behulpzaam geweest hun auto’s in te delen in drie categorieën: de Sports Series, de Super Series en de Ultimate Series. De Sports Series bestaat uit alle afgeleiden van het instapmodel, de 570S. Eind vorig jaar presenteerde McLaren de ultieme versie van deze auto: de 620R.

De 600LT was natuurlijk al redelijk hardcore, maar de 620R doet er nog eens een schepje bovenop. Deze versie moet je zien als een soort straatlegale GT4-auto. Zoals de naam al verklapt heeft deze McLaren 620 pk en daarnaast komt ook het koppel uit op 620 Nm. Dat hebben die Britten toch maar mooi uitgekiend. Dankzij dit vermogen zit de 620R in 2,9 seconden op 100 km/u en in 8,1 seconden op 200 km/u.

De 620R laat zijn racegenen ook duidelijk zien aan de buitenwereld. Van de enorme spoiler aan de achterkant die regelrecht van de 570 GT4 komt tot het sleepoog aan de voorkant: alles schreeuwt ‘raceauto’. Voor de klanten die toch nog twijfelen of hun 620R wel racy genoeg is heeft McLaren een nieuwe oplossing: het R Pack.

Als je dit pakket aanvinkt hangt MSO de 620R vol met alle accessoires die je nodig hebt om op te vallen. Concreet betekent dit een carbon roof scoop, een titanium SuperSport-uitlaat uitgevoerd in zwart, carbon koelsleuven boven de voorwielen en tot slot wordt ook het interieur ruimschoots voorzien van carbon.

De roof scoop kan desgewenst met een camera uitgerust worden, leuk om je circuitsessies op te nemen. De nieuwe uitlaat is volgens McLaren 5 decibel luider dan de ander Sport Series-uitlaten. McLaren’s klinken voor supercar-begrippen vaak nog wat timide, dus dat zal vast geen overkill zijn.

Deze opties zijn allemaal los te bestellen, maar als pakket kost dit alles ‘slechts’ £25.000. In het Verenigd Koninkrijk althans. In Nederland zal dat dus om en nabij de €27.500 zijn. Dat bedrag komt bovenop de basisprijs van €364.000. Daarmee is de 620R een stuk duurder dan de 720S. Maar ja, die is dan weer niet gelimiteerd tot 225 stuks.