Herbert Diess reed met Tesla Model Y: 'goed referentiepunt' - Autoblog.nl

Déjà vu? Nee, de rollen werden ook nog omgedraaid voor de Volkswagen-Tesla CEO-rendezvous. En zo maakte Herbert Diess duidelijk wat hij vond van de producten van Tesla.

Men heeft het altijd over de achterstand van de ‘gevestigde orde’ tegenover Tesla wat betreft elektrische auto’s. Dat Volkswagen nu nog even komt aankakken met een elektrische auto terwijl die van Tesla al jaren op de markt zijn. Volgens die logica mag Elon Musk in de slappe lach komen te liggen als het gaat om de vergelijking met bijvoorbeeld de ID.3.

Vergelijking

Die vergelijking werd gisteren gemaakt toen Elon Musk en Herbert Diess een rondje maakten in de Volkswagen ID.3. Het is een nogal zakelijk gesprek en het enige wat Musk zegt is iets corrects over hoe de ID.3 niet tegenvalt voor een totaal trage auto. Of daar komt het op neer. In ieder geval geen harde claims.

Omgekeerde wereld

Dat is dus wat de grote baas van Tesla denkt over de Volkswagen. Maar hoe zit het andersom? Daar is geen leutig filmpje van. Wel een reactie van Herbert Diess op zijn eigen post op Linkedin met het filmpje van de ID.3 en Musk.

Oftewel: beide heren hebben wel wat te zeggen over elkaars producten, maar houden het zakelijk. Herbert Diess benoemt wel dat de Tesla Model Y een goed referentiekader is voor de experience, updates (het OTA-systeem), rijhulpsystemen, prestaties, het Supercharger-netwerk en rijbereik. Vervolgens eindigt het met een steek onderwater richting elektrische auto’s gebaseerd op niet-elektrische platformen. Dat zijn niet de beste EV’s. Auto’s als de Audi e-tron en zo, toch, Herbert?

Geen samenzwering

Overigens hoef je niet te verwachten dat deze hoogstnoodzakelijke uitspraken en vriendelijkheden betekenen dat de heren iets in hun schild voeren. Er komt geen samenwerking tussen Tesla en VW. Ze blijven dus concurrenten van elkaar, maar dat gaat kennelijk vrij vriendelijk.