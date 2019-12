Maar natuurlijk, er is nu nóg een snelle McLaren

Op papier is dit misschien wel de leukste. Op asfalt waarschijnlijk ook.

Het zou maar zou kunnen zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. We hebben het natuurlijk over de enorme brij aan modellen bij McLaren. Uiteraard heeft @CasperH daar een zeer scherpe column over geschreven.

Nu is het ook weer niet zó lastig als je ‘het idee’ erachter begrijpt. Het is een beetje hetzelfde als met Pink Floyd-albums: een enorme fanschare, hoge kwaliteit en er komt geen einde aan de projecten. Het is voor de buitenstaander onmogelijk om nu in te schatten wat voor McLaren er nu naast je staat.

Dat is sinds vandaag nóg lastiger. Want in het spectrum van snelle sportwagens zag McLaren tóch een gaatje. De auto heet ‘620R’ en heeft niets te maken met de gelijknamige Caterham. Alhoewel, beide zijn Brits, bloedsnel en excelleren op het circuit. Volgens McLaren is het een straatlegale uitvoering van een raceauto, de 570S GT4 om precies te zijn. Zoals de naam al weggeeft heeft de 620R precies 620 pk. Het koppel bedraagt, hoe toevallig, 620 Nm. Ondanks dat de 570S van zichzelf uit niet de zwaarste auto in zijn klasse is (integendeel), wist McLaren toch nog 30 kg te besparen. Items als airco, navigatie, radio, dashboardkastje en vloermatten werden verwijderd, waardoor de 620R nu slechts 1.280 kg weegt.

Daarmee is het de snelste McLaren uit de ‘Sport Series‘. Van 0-100 km/u accelereren is in 2,9 seconden alweer achter de rug. Ook de 0-200 km/u tijd is indrukwekkend: 8,1 seconden! En dan te bedenken dat de auto voornamelijk is gebouwd voor de bochten in plaats van de dragstrip. Om op het circuit goed uit de voeten te komen heeft de 620R de beschikking over een instelbaar onderstel, Pirelli Trofeo R banden, keramische remschijven en lichtgewicht dempers.

Wat eveneens helpt op een circuit, zijn de aerodynamische ingrepen. De 620R is voorzien van een koolstofvezel splitter en spoiler. De achterspoiler is voorzien van een derde remlicht en is eveneens instelbaar. De vleugel kan tot 185 kg aan neerwaartse druk genereren. Er is keuze uit drie kleuren. Kies je voor wit of zwart, krijg je automatisch oranje racestrepen. Kies je voor oranje, kun je kiezen uit zwarte of witte strepen.

De McLaren 620R gaat begin volgend jaar in productie. De prijs zonder belastingen is 250.000 pond. Er zullen slechts 350 exemplaren van gebouwd worden.