McLaren neemt team van Mercedes over

Zak Brown is lekker bezig in de racerij en neemt nu het team van Mercedes over. Oké, niet het F1 team, maar toch.

De Formule E leek ondanks de niet te stuiten opmars van EV’s een beetje dood te bloeden. Op een gegeven moment had de elektrische raceklasse zo’n beetje alle grote fabrikanten aan zich verbonden. Een pad naar het worden van de meest toonaangevende raceklasse van de wereld, leek open te liggen. Maar opeens was het temperament kennelijk omgeslagen en begon er een massa-exodus. De ene na de andere fabrikant maakte bekend uit te stappen. Kennelijk was de aantrekkingskracht van de serie toch niet zo groot.

Op zich is dat laatste wel begrijpelijk. Als gigantisch racefan, moet ik bijoorbeeld zelf bekennen dat ik vrijwel nooit kijk naar de races. Ik heb het geprobeerd leuk te vinden. Maar de circuits met veelal weinig sfeer, het gebrek aan geluid en het gebrek aan snelheid, breken je toch op. Natuurlijk krijg je zijdelings een beetje mee dat onze Nyck de Vries vorig jaar kampioen is geworden en het samen met Robin Frijns ook dit jaar weer aardig doet. Maar als je me zou vragen waar en wanneer de volgende race is: geen idee.

Nycks team Mercedes is nog een van de grote fabrikanten die over is gebleven in de Formule E. Doch de driepuntige ster had voorafgaand aan het seizoen al aangegeven dat dit hun laatste jaar zal zijn. De volgende klap voor de sport. Maar wacht, er gloort toch weer een beetje hoop aan de horizon voor de liefhebber van snelle stofzuigers!

McLaren neemt namelijk het team van Mercedes over in de Formule E. Er zijn natuurlijk al bepaalde links tussen McLaren en Mercedes. Historische links, maar ook hedendaagse. De coureurs waarmee Mercedes in de Formule E aan de start komt zijn beiden geen vreemden van het team uit Woking. Daarnaast rijdt McLaren natuurlijk ook met Mercedes klantenmotoren in de F1. Met een team in de Formula E erbij, is McLaren vanaf volgend jaar bovendien vertegenwoordigd in de drie ‘hoogste’ monoposto raceklasses van de wereld. Immers is team oranje ook alweer enige tijd vertegenwoordigd in de IndyCar-serie.

Of de Vries nu blijft in de Formule E en gaat rijden voor het merk waar hij ooit als jonge coureur begeleid werd, is nog niet zeker. De Vries werd onlangs ook (weer) in verband gebracht met een zitje bij Williams, waar hij gezien zijn band met Mercedes een voetje tussen de deur lijkt te hebben. Denk jij dat de Formule E toch nog groot gaat worden?