Wat kost de goedkoopste Porsche Cayenne Turbo GT van Marktplaats eigenlijk?

Niet zo opgeblazen als een Bentley Bentayga. Fraaier dan een Lamborghini Urus. En minder saai dan een Audi RS Q8. Ja, van het VAG-groepje heeft de Porsche Cayenne Turbo GT wel mijn voorkeur. Ik zou de Porker zelfs verkiezen boven een bruut als de Range Rover Sport SVR.

De Turbo GT is nu enkele jaren op de markt. Kortom, occasions met de kop eraf zijn te vinden op de tweedehandsmarkt. Wat zou een Porsche Cayenne Turbo GT op Marktplaats doen? We zochten de goedkoopste voor je op.

Goedkoop is hier niet het juiste woord. De prijzen voor een Turbo GT zijn nog niet onder de twee ton gezakt. De goedkoopste Cayenne Turbo GT van Marktplaats staat te koop voor 229.500 euro. Ach, als je beseft dat de nieuwprijs €326.259 bedroeg dan zit de eerste ton afschrijving alvast in de tas. Want hun waarde behouden, nee daar zijn dit soort kolossen niet heel goed in.

Om je geheugen even op te frissen. De Porsche Cayenne Turbo GT is het topmodel zonder hybride powah. De 4.0 liter twinturbo V8 levert 640 pk. Daarmee is bijvoorbeeld een Urus 10 pk krachtiger. Maar ja: dan zit je in een Urus. Moet je niet willen toch.

De specificatie is helemaal prima. Een blauw metallic exterieur kleur, het Carbon pakket en de gele remklauwen springen er lekker uit met die carbon keramische remmen. Het blauwe maakt de Turbo GT bijna een chique verschijning. Toch? De Porsche heeft 2021 als bouwjaar en 17.551 km ervaring. De advertentie van de goedkoopste Porsche Cayenne Turbo GT op Marktplaats check je op.. Marktplaats!