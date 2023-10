Alfa Romeo Giulia en Stelvio Q Carbon Edition gaat stapje verder

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio hebben een Carbon Edition gekregen.

Iedereen weet. Carbon is snelheid. Op de sportiefste modellen van het merk zie je het lichtgewicht materiaal vaak terug. En dan is er nog altijd de niet te missen carbon look op bijvoorbeeld je Suzuki Swift Sport, om toch nog een beetje dat gevoel te krijgen.

Carbon Edition

Zowel de Alfa Romeo Giulia als de Stelvio kregen dit jaar een facelift. Voor in Noord-Amerika is er ook een modeljaarupdate. Die update komt tevens met een uitbreiding in het gamma in vorm van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition. Een speciale editie exclusief voor de Noord-Amerikaanse markt.

Overal carbon

Het speciaaltje doet precies wat de naam zegt. Namelijk strooien met carbon fiber. Het spul komt vaker terug op het exterieur en in het interieur in vergelijking met de reguliere Quadrifoglio. In de grille, de spiegelkappen, zijskirts en een carbon dak maken het geheel onderscheidend. Dat laatste is overigens optioneel.

Daar blijft het niet bij. De Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition zijn verder uitgerust met goudgekleurde remklauwen en zwarte badges. In het interieur zijn nu rood lederen sportstoelen te vinden. Normaal gesproken kwam een Quadrifoglio altijd met een zwart interieur. Dat is dus echt wel anders met de de Carbon Edition. Ook hier weer extra carbon accenten, waaronder op het dashboard. Helaas pindakaas voor wie foto’s verwacht van de binnenzijde: Alfa Romeo heeft deze niet gedeeld in het persbericht. Foto’s van de achterkant? Uh uh.

Op motorisch gebied is er niets anders. De Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition levert nog steeds 510 pk uit een geblazen 2.9 liter V6. Met achterwielaandrijving voor de Giulia en vierwielaandrijving voor de Stelvio. Standaard op de Carbon Edition is het adaptieve onderstel.

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. Alfa Romeo is niet van plan heel veel exemplaren van deze speciale editie te maken. Noord-Amerika krijgt er 130 en daar blijft het bij. Daarmee is het wel een exclusieve speciale editie. Altijd leuk.