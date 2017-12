Zo prijzig is het onderhoud van een McLaren F1

Een voormalig eigenaar doet een boekje open.

Dat supercars en hypercars duur zijn in het onderhoud moge bekend zijn. De verhalen die de rondte gaan over de Bugatti Veyron zijn zelfs legendarisch. Onder andere de banden zijn zo duur en moeten zo snel vervangen worden dat sommige eigenaren hun auto in een trailer ergens heen laten vervoeren, om er op locatie een stukje mee te rijden. Dat is nog altijd goedkoper dan lange afstanden in de auto afleggen. Zo gaat tenminste het verhaal.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een merk als Volkswagen lopen ‘de dure merken’ niet te koop met de kosten die je moet maken om zo’n bolide rijdend te houden. Deels heeft dat wellicht te maken met het adagium ‘if you have to ask…‘, maar we kunnen ons ook voorstellen dat ze het liever niet zeggen om potentiële klanten niet af te schrikken. Rijkaards zullen immers stiekem ook best een rekensommetje maken van wat zo’n apparaat hun gaat kosten en als de keiharde cijfers dan op papier staan…

VINwiki sprak met Bruce Weiner, een voormalig eigenaar van een McLaren F1 uit 1994 met VIN-nummer SA9AB5ACXS1048038. Bruce claimt zo’n 1.000 auto in bezit gehad te hebben tijdens zijn leven. Klinkt als een boude claim, maar het zou kunnen, daar hij autohandelaar is. Hij kocht de McLaren F1 voor 1,2 miljoen Dollar. Koopje zou je zeggen gezien de huidige prijzen, maar daar begon het pas.

Nog voordat Bruce de auto overnam, had de vorige eigenaar hem over laten spuiten. Schadewaggie? Nee, de auto was zilvergrijs en hij wilde hem graag oranje hebben. McLaren deed niet moeilijk en volbracht het werkje in zes maanden voor 250.000 Pond.

Omdat er in die tijd geen McLaren-dealers waren, werd onderhoud in eerste instantie uitgevoerd via een satelliet-verbinding. De F1 werd geleverd met een speciaal modum om verbinding te leggen. Als service van de zaak geeft/gaf McLaren koper van een gebruikte F1 de eerste beurt/inspectie gratis. Iemand komt naar je adres om de auto te bekijken en stelt een lijstje op van zaken die er aan gedaan moeten worden. Je mag dan zelf weten of je die dingen ook daadwerkelijk laat oplossen. In de tijd dat Bruce de auto had, kon hij de auto daarvoor laten overvliegen naar de fabriek in Engeland of naar een van twee servicecentra in Amerika.

Het bleek dat een aantal onderdelen van de Macca ‘over de datum’ waren. De benzinetank bijvoorbeeld, heeft een aangeraden levensduur van vijf jaar volgens Weiner, de koppeling drie jaar, et cetera et cetera. Dus zelfs als je niet met de auto rijdt, moet je na enige tijd die onderdelen (als je de fabrieksopgave naleeft) vervangen. Weiner had berekend dat het hem alleen al 15.000 Dollar per jaar zou kosten om dat te doen als hij geen meter met het ding zou rijden.

Enfin, toen het lijstje terugkwam, bleek de rekening van het voorgestelde onderhoud 250.000 Dollar te zijn. Onder andere de banden moesten vervangen worden volgens McLaren. Een kostbare operatie, want de auto moest na de wissel opnieuw gebalanceerd worden…op het circuit. Daarvoor moesten verschillende verzekeringen afgesloten worden, een coureur betaald worden, het transport betaald worden, enzovoorts. Al met al een kostenpost van 50.000 Dollar. De benzinetank? 110.000 Dollar.

De spreekwoordelijke druppel die voor Weiner de emmer liet overlopen was het vervangen van de brandblusser. McLaren wilde daar 800 Dollar voor hebben. Voor een dingetje dat volgens de voormalig eigenaar tien Dollar kostte bij de Walmart. Uiteindelijk besloot Bruce de Macca dan ook te verkopen. Máár, dat is wel een beslissing waar hij spijt van heeft. Inmiddels is net als bij de gemiddelde Bitcoin gebleken dat er nog menig greater fool gevonden kan worden die een veelvoud van wat Bruce betaalde voor de F1 wil neerleggen voor het apparaat. F1’s doen tegenwoordig namelijk dik zeven cijfers. Check het hele relaas in de video hieronder.