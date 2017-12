Autojunk Foto Van De Maand – November 2017

We blikken terug op de beste foto's van vorige maand.

Gastjurylid van deze maand is Lars (@larsyboy1997), die vorige keer met zijn superdikke combo de winst pakte. Hij mocht er door drukte in mijn agenda ook nog wat langer mee pronken in de Autojunk-header, de bofkont. Maar nu gaat er toch echt een andere fotograaf in de header terechtkomen. Here we go.

Plaats 3: epische JDM combo



Goh, @Row1 zal eens niet in de Top 3 voorkomen. He’s on a roll lately. Deze heerlijke JDM-combo, gefotografeerd tijdens een trackday, mag ook deze maand niet ontbreken. De foto is net iets te rommelig om hoger te eindigen, maar een vet shot is het desonanks. Lars: “Ik heb helemaal niks met Japanners (we nemen aan dat hij de auto’s bedoelt, red.), maar deze foto is super gaaf! Je ziet de snelheid in de foto en de kleuren zien er mooi uit. Het verbaast me tegenwoordig ook niet meer als Rowan alwéér in de top 3 eindigt.”

Plaats 2: Maserati MC12 GT1



Lars twijfelt aan de scherpte van de foto, maar ik heb @autoblogger even vermanend toegesproken en het serverhok in gestuurd want ik vrees dat we @robbiehifi tekort hebben gedaan met de Autojunk-compressie. Wat een heerlijk sfeervolle plaat is dit zeg, hulde! Het bewijs dat een relatief saaie locatie geen beperking hoeft te zijn voor het maken van mooie beelden.

Plaats 1: Mercedes G500 4×4²



Best lastig, kiezen tussen al die mooie foto’s op Autojunk elke maand. En als je dan ook nog iemand hebt die met meerdere foto’s in aanmerking komt wordt het helemaal lastig. We twijfelden even of we de MC Stradale of deze dikke G500 4×4² (beide gefotografeerd door @scdoyerphotography) moesten laten winnen, maar uiteindelijk gaf @autoblogger de doorslag: het werd Da G. Gefeliciteerd! Jij wint de eeuwige roem, foto in de Autojunk-header en je mag je volgende maand tegen de Top 3 aan bemoeien!