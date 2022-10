McLaren rijdt in Austin met een bijzondere sponsor

Of nou ja, sponsoren. McLaren heeft iets opmerkelijks bedacht voor hun sponsoren en dat gaan we zien tijdens de GP van de Verenigde Staten.

We zeggen hopelijk niks raars als we je vertellen dat sponsoren een grote rol spelen in de Formule 1. Uiteraard kunnen veel teams een hoop met de bult geld die een sponsordeal in het laatje legt. Sterker nog: sommige teams gaan volledig in zee met een partij in ruil voor prominente reclame, denk maar aan Oracle voor het team van Red Bull, wat nu ook technisch gezien Oracle Red Bull Racing heet.

Een plekje bemachtigen

Je loopt bijna tegen een vrij praktisch probleem aan: waar ga je al die sponsoren laten? Kijk maar naar Max toen hij zijn speciale Jos-erende botsmuts onthulde voor de Nederlandse GP van dit jaar. Je kunt het klassieke ontwerp bijna niet spotten onder de vele logo’s van Red Bull, CarNext, Puma, Oracle en Jumbo. Meer sponsordeals betekent meer geld, maar des te meer teksten en logo’s je op je auto moet kalken, des te minder prominent elke sponsor aanwezig kan zijn. McLaren meent daar nu de oplossing voor te hebben met een nieuw stukje speelgoed dat we in Austin te zien krijgen.

De innovatie achter de nieuwe manier van sponsoren voor McLaren is niet nieuw. Het gaat eigenlijk heel simpel om een LED-bord waar meerdere sponsoren wisselend op te zien zijn. De ene keer zie je één logo of tekst, de andere keer weer een andere enzovoort. Een beetje zoals de boardings langs een voetbalveld. Maar dan kleiner.

Het gaat namelijk om een paneeltje zo groot als bovenstaand. Eigenlijk dus helemaal niet zo prominent in beeld. Het is dan ook meer een soort proefje om te kijken of zoiets kan werken. Ironisch genoeg is het brengen van deze techniek naar de McLaren MCL36 een samenwerking met het bedrijf Seamless Digital.

Techniek

Een verrassend simpele oplossing dus voor een potentieel probleem. We kunnen sceptische gedachtes proeven door je beeldscherm en geen zorgen: wij nemen het ook allemaal nog een beetje met een korrel zout. Niet dat het niet werkt, dat zal wel. Ook niet dat het toevoegen van een tv-scherm de auto te zwaar maakt, want het zou gaan om een flinterdun materiaal wat nauwelijks gewicht toevoegt. Nee, wij hebben vraagtekens bij de effectiviteit. Echt prominent in beeld is het hier niet lijkt ons en dan moet dat kleine plekje dus ook nog gedeeld worden met meerdere merken of bedrijven. Daar zou je wel voor kunnen zeggen dat het om een test gaat en je eerst wil kijken of het werkt, wat logisch is. Gelijk de hele sidepod vervangen door een scherm wordt een nare reparatie als Lando Norris of Daniel Ricciardo per ongeluk iemand in zijn zijkant krijgt.

Met een gezond aantal korrels zout gaan we dus een bijzondere manier van sponsoren zien op de F1-auto van McLaren. Het F1-team en Seamless hebben een grote deal gesloten, dus verwacht wel dat ze hier mee verder gaan experimenteren dan één race.