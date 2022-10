BOVAG: Volgend jaar eindelijk meer nieuwe auto’s verkocht

Is de crisis in de autohandel dan eindelijk voorbij? De BOVAG komt in elk geval met positief nieuws wat betreft nieuwe auto’s.

Het jaar lijkt nog maar net begonnen, maar toch loopt het alweer bijna op z’n einde. Nog maar 66 dagen en het is kerst bijvoorbeeld. Zo hard gaat het allemaal. Maar het einde van het jaar betekent ook de tijd van lijstjes, terugblikken en voorspellen.

Zo ook wat de verkoop van nieuwe auto’s betreft. Zoals je weet is dat de afgelopen tijd om te janken, er werden nog nooit zo weinig nieuwe auto’s verkocht als in deze tijd. En dat ligt echt niet alleen aan de consument die de hand op de knip houdt. Er zijn gewoon minder nieuwe auto’s te koop.

Bovag voorspelt een (kleine) kentering

Als alles blijft gaan zoals het nu gaat, verwacht de BOVAG dat er aan het eind van DIT jaar 320.000 nieuwe auto’s op kenteken zijn gezet, ongeveer net zoveel als in 2021. Maar volgend jaar lijkt het dan eindelijk (iets) beter te gaan worden, BOVAG verwacht dat er in 2023 in totaal 340.000 nieuwe auto’s verkocht gaan worden.

En daarbij zijn de bestelbusjes en andere ‘lichte vracht’ nog niet meegerekend. Daarvan worden er naar verwachting volgend jaar zo’n 70.000 geregistreerd, 3000 meer dan de verwachte 67.000 van dit jaar.

Waarom gaat het aantal verkochte auto’s omhoog?

Bovag zegt in het eigen persbericht het volgende over de oorzaken van de verwachte stijging van het aantal nieuw verkochte auto’s in 2023.

De lichte verkoopstijging in 2023 is ingegeven door een mogelijk positief effect op het historisch lage consumentenvertrouwen door de overheidsingrepen in de energiecrisis. Aanvullend lijkt het er op dat een deel van de autofabrikanten zijn leveringsachterstanden kan gaan inlopen, omdat de levering van chips, onderdelen en grondstoffen weer wat lijkt te herstellen. BOVAG, altijd positief die jongens

Laten we hopen dat de rekenmeesters gelijk hebben. Het is wel eens mooi geweest met al dat slechte nieuws de laatste tijd. KOOP DAN!!1!