Winactie: maak kans op een miniatuur-McLaren!

Wil jij één van deze drie schaalmodellen hebben? Meld je aan en wie weet krijg jij ‘m thuisgestuurd.

Als je geen Rico Verhoeven of Nicky Romero heet is een McLaren misschien iets te hoog gegrepen, maar dromen kan altijd. Als je een liefhebber bent van het merk kun je op z’n minst een schaalmodel aanschaffen. Een miniatuur-McLaren is ook een McLaren, of niet dan?

We hebben goed nieuws, want in samenwerking met McLaren Utrecht mogen we drie miniatuur-McLaren’s weggeven. Het gaat om modellen in schaal 1:43 t.w.v. circa €80. Je mag zelf kiezen op welk van drie schaalmodellen je kans wilt maken. Je kunt kiezen uit de volgende drie modellen:

McLaren 600LT in Chicane Grey

McLaren 600LT Spider in Lime Green

McLaren GT in Burnished Copper

McLaren 600LT Spider McLaren 600LT McLaren GT

Wat moet je doen om kans te maken? Nou, heel weinig eigenlijk. Je hoeft alleen je gegevens en je voorkeur in te vullen in het onderstaande formulier. Dat is alles!

