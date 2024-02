Man koopt Porsche met valse cheque

Hij kon heel even genieten van zijn net gekochte Porsche 911 Turbo.

Een Porsche 911, ja die willen we allemaal wel. In principe zullen de meesten van ons daar eerst lang voor moeten sparen. Een man uit Florida had daar helemaal geen zin in en verzon zijn eigen geld. Hij vervalste een cheque om vervolgens doodleuk een Porsche 991 Turbo van 140.000 dollar te kopen.

Porsche kopen met valse cheque

Hoe de 42-jarige dacht weg te komen met deze stunt is niet duidelijk, maar hij dacht daadwerkelijk dat ze bij de dealer achterlijk waren. In eerste instantie werd de cheque geaccepteerd en kon de Amerikaan de dealer verlaten in zijn Porsche. Hij zal ongetwijfeld dolblij zijn geweest. Het ging -natuurlijk- mis bij het verifiëren van de cheque.

Tijdens het controleren van de cheque ontdekte het autobedrijf dat het geen echt papiertje betrof. De man bleek de cheque zelfgemaakt te hebben op de computer en vervolgens uitgeprint. Na de ontdekking contacteerde de dealer de politie om aangifte te doen.

Lang genieten kon de man uit Florida niet van ‘zijn’ Porsche. De politie wist te achterhalen waar de man uitging en kon hem arresteren. Later bleek de Amerikaan niet alleen een valse cheque had uitgeschreven voor de Porsche, maar ook om drie Rolex horloges te kopen. When life gives you lemons moet hij gedacht hebben. De juwelier was echter zo slim om de horloges niet mee te geven voordat de cheques gecontroleerd waren.

De Porsche ging weer terug naar de dealer en de man uit Florida zit nu achter de tralies. Hij is aangeklaagd voor onder andere autodiefstal en het vervalsen van een cheque. Goed bezig! (via Fox News Atlanta)