Medeoprichter Apple haalt uit naar Tesla

Slechte PR voor de Amerikaanse autofabrikant.

Tesla krijgt elke dag kritiek over zich heen, maar als een prominent figuur in de tech-industrie iets negatiefs zegt, ligt de zaak toch anders. Steve Wozniak heeft op het Nordic Business Forum in Stockholm uitgehaald naar zijn ooit zo geliefde Tesla.

De technerd is een groot voorstander van innovatie en behoorde tot de early adopters van Tesla. De beste man heeft zelfs twee exemplaren van de Model S. Wozniak zei echter moe te worden van de beloftes die Elon Musk met de wereld deelt. Beloftes die de Tesla CEO vaak moeilijk of niet kan inwilligen. “Nu geloof ik niks meer dat Elon Musk of Tesla zegt, maar ik ben nog steeds fan van de auto’s hoor.”, aldus de ingenieur. Als voorbeeld noemt de Amerikaan de belofte van Musk om eind 2016 zelfrijdende Tesla’s op de weg te hebben. De auto’s moesten volledig autonoom kunnen rijden van A naar B zonder menselijke input. Die uitspraak deed de Tesla CEO in oktober 2016. Hij kon de belofte niet waarmaken.

Daarnaast zei Wozniak dat andere autofabrikanten als Audi en BMW voorliggen op Tesla als het gaat om autonome technieken. Het verschil met traditionele autoconcerns is dat Tesla de techniek sneller uitrolt naar het publiek.

De ingenieur zegt voor de dagelijkse korte ritten een elektrische Chevrolet Bolt te rijden. Alleen voor de lange afstanden wordt de Tesla gebruikt, omdat de auto een betere actieradius heeft en meer comfort biedt. Wozniak vergelijkt Elon Musk met Steve Jobs. “Het is een geweldige salesman, maar wat hij zegt, kun je daar echt in geloven?” (via Business Insider)