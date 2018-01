MSO 720S levert flink bedrag op voor goede doel

En dat is altijd mooi nieuws.

De één heeft zijn McLaren graag in het wit, de ander doet een belletje naar McLaren Special Operations. Via deze afdeling van de Britse sportwagenfabrikant is alles mogelijk qua kleuren en personalisatie in het interieur. Vaak komen hier pareltjes uit voort, zoals deze 720S.

De tint op de supercar luistert naar de naam Nerello Red. Het interieur is Saddle Brown van kleur. De naam van de exterieurkleur komt niet uit de lucht vallen. Met Nerello refereert men naar de Nerello Mascalese druivensoort die groeit in de omgeving van Castaia, Sicilië.

McLaren ging op zoek naar een eigenaar voor de 720S. De opbrengst was bestemd voor de Naples Children and Education Foundation. De koper mocht de auto na aankoop direct naar huis nemen, aldus Tony Joseph, President McLaren Noord Amerika. Uiteindelijk was er een koper die 650.000 dollar wilde neertellen voor de 720S. De verkoop vond plaats in Naples, Florida in de Verenigde Staten.