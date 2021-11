Elon Musk vindt medeoprichter Tesla een gruwelijke graftak

Elon Musk heeft de moeite genomen om te zeggen dat hij een medeoprichter van Tesla een gruwelijke graftak vindt.

Elon Musk is momenteel samen met zijn broer Kimbal lekker bezig met het cashen van aandelen Tesla. Het bedrijf dat elektrische auto’s bouwt heeft Musk geen windeieren gelegd. En je moet het de Zuid-Afrikaan nageven: na de verkoop van PayPal aan Ebay had Elon de rest van zijn leven op een strand kunnen gaan liggen. In plaats daarvan ging hij een onzeker avontuur aan met een paar dagdromers die een beeld voor ogen hadden waar in 2003/2004 maar weinig mensen heil in zagen.

De Muskias, dezer dagen haast een synoniem voor Tesla, was echter niet de originele oprichter van Tesla. Dat waren namelijk twee übernerds genaamd Martin Eberhard en Marc Tarpenning. En als voormalig nerderig gymnasiastje, schrijf ik hier met recht übernerds. Marc en Martin pleegden in hun vrije tijd als volwassen mannen namelijk regelmatig Magic The Gathering te spelen. Dat was/is zó nerdy, dat zelfs op het gym alleen de oppernerds het speelden.

Enfin, die twee gasten hebben Tesla dus opgericht in 2003. Ian Wright sloot ook aan in 2003, waarna Elon en ‘JB’ Straubel een jaar later hun karretje aankoppelden. Nadat er uiteindelijk een rechtszaak -jawel- over gevoerd is, mogen deze vijf lieden zich officieel ‘cofounders’ van Tesla noemen. Elon zorgde met zijn PayPal-weelde in eerste instantie vooral voor de pegels. Eberhard deed het management.

In 2007 ontstond er echter een dikke fittie tussen Eberhard en Musk, die uiteindelijk leidde tot het vertrek van de eerstgenoemde. Ondanks het succes dat Elon nadien geboekt heeft met Tesla, is zijn haat voor Eberhard in de jaren nadien niet gesleten. Gisteren gooide Musk er namelijk een vernietigende Tweet uit jegens zijn voormalig zakenpartner. Hierin noemt hij Eberhard ‘veruit de slechtste persoon waar hij ooit mee gewerkt heeft’. Hij voegt eraan toe dat ‘hij zou wensen Eberhard nooit ontmoet te hebben’. Wow Elon, tell us how you really feel…

Founding story of Tesla as portrayed by Eberhard is patently false. I wish I had never met him.



Eberhard is by far the worst person I’ve ever worked with in my entire career. Given how many people I’ve worked with over the years, that’s really saying something … — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021

Shotsssss fayaaaaaad. Nou staat Elon er wel om bekend af en toe een hekel te hebben aan mensen. Eerder noemde hij op Twitter iemand die kinderen uit een ondergelopen grot wilde redden een ‘pedo guy’. Die man wilde vervolgens geld zien van Musk, doch de rechter gaf hem ongelijk. In 2019 vuurde Musk ook al Twitter-schoten op Eberhard af van gelijke strekking. Die verwijderde hij uiteindelijk weer, maar het sentiment leeft dus nog kennelijk.

Eberhard zelf heeft ook gereageerd op de hernieuwde ophef. Bij Fox News laat de ondernemer koeltjes optekenen dat er ‘niks is zoals aangevallen worden door ’s werelds rijkste man’:

Nothing quite like having the richest man in the world attacking you. Martin Eberhard, speelt naar verluidt nog steeds soms Magic

Waarvan akte. Mocht je je trouwens afvragen of Eberhard nu een arme sloeber is na zijn vroege vertrek bij Tesla: dat valt mee. Volgens kwaliteitspublicaties heeft de beste man een vermogen van zo’n 500 miljoen Dollar. Dat verbleekt weliswaar bij de ruim 200 miljard die Musk momenteel ‘waard is’, maar hij hoeft dus niet op een houtje te bijten. Resteert alleen nog de vraag: wie is de gruwelijkste graftak (m/v) waar jij ooit mee gewerkt hebt die je liever nooit ontmoet had? Ga voor catharsis, in de comments!