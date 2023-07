Mediarel rond Nyck de Vries: “zitje bij Red Bull Beloofd”

‘Media’ claimen dat Nyck de Vries een zitje bij Red Bull zou krijgen.

Dat Nyck de Vries rücksichtlos aan de kant is gezet, is evident. De Nederlandse coureur reed dit jaar tien races zonder echte lichtpuntjes. De afgelopen race vond De Vries nog niet eens zo heel erg slecht gaan, alhoewel hij laatste werd. Voor Helmut Marko was de maat vol en mocht De Vries direct vertrekken.

Dus De Vries moest niet alleen uit de AlphaTauri stappen, hij valt nu ook buiten de Red Bull-familie. Andere coureurs die een demotie aan hun racing-overall kregen, mochten in elk geval ergens anders nog hun kunsten vertonen. Kvyat ging naar Toro Rosso, Albon mocht het proberen in het DTM. En De Vries? Zoals de reclame luidt “die werkt hier niet meer”.

De Vries had meerjarig contract bij Red Bull

Voor Nyck de Vries dus genoeg reden om van zich af te bijten. Want de Fries heeft de afgelopen anderhalve week een hoop over zich heen gekregen. Aan ‘Italiaanse media’ haalt Nyck flink uit.

Volgens De Vries had hij een ‘meerjarig’ contract gekregen van Red Bull. Hij zou voor dit jaar rijden bij AlphaTauri en volgend jaar was hem een zitje bij Red Bull Racing beloofd, naast Max Verstappen. Maar ja, dat ging dus niet door na 11 snelle rondjes van Daniel Ricciardo. Meer had Marko niet nodig om te weten dat hij Nyck wilde lozen.

Helemaal bijzonder is de uitspraak dat het hem niets verbaasd van het team dat de achtste titel heeft gestolen van Lewis Hamilton. Serieus?

NUANCE!

Maaaaaarrrr. Hoe serieus moeten we dit allemaal nemen? Wij bij Autoblog zijn altijd van de broodnodige nuance en relativering. Het lijkt er een beetje op dat een cowboy een bijzonder bericht de wereld in heeft gestuurd dat we allemaal graag overnemen.

Dat De Vries uithaalt naar zijn voormalig werkgever is niet vreemd, maar dat van die ‘gestolen’ achtste wereldtitel wel. Het is een sentiment dat bij ons niet echt leeft, maar wel bij de Britten.

Het belangrijkst is nog de bronvermelding. De oorspronkelijke bron is namelijk niet te vinden. Italiaanse media suggereert Gazetta Dello Sport, maar dat is een aanname. Elk artikel dat online te vinden is, linkt aan een artikel waar GEEN originele bron is vermeldt, laat staan een linkje ernaar toe. Dus in dit artikel wordt beweerd dat het Oostenrijkse Kurier de originele bron is. Prima. Gaan we die lezen om weer bij ‘Italiaanse media’ uit te komen.

Kortom, we denken dat het keiharde of beter gezegd warm smeuïge runderfecaliën betreft.