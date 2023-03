‘Team Nyck de Vries moet beter presteren’

Helmut Marko is niet helemaal tevreden met de prestaties van het team van Nyck de Vries.

Bij de kwalificatie van de GP van Bahrein viel de Nederlandse kijker twee dingen op: Max Verstappen pakte pole position, terwijl Nyck de Vries met de rode lantaarn op pad mocht. In de race ging het beter, maar niet heel erg veel. Een beetje context zullen we onder het artikel plaatsen.

Helmut Marko, de Oostenrijkse Red Bull-adviseur – draait de de duimschroeven eventjes aan. Hij vindt namelijk dat AlphaTauri aanzienlijk beter moet gaan presteren. Dat laat hij weten aan formel1.de.

Team van Nyck de Vries moet het beter gaan doen

Het gaat om twee aspecten die uiteraard met elkaar te maken hebben. Ten eerste vindt Marko dat de sportieve prestaties van AlphaTauri, De Vries en Tsunoda nog niet goed genoeg zijn. Ondanks enkele uitvallers wisten geen van de AlphaTauri-coureurs punten te scoren.

Maar is nog een issue en dat is dat AlphaTauri te veel geld kost. Sterker nog, het levert verlies op. Marko dringt er dan ook op aan dat het team uit Faenza moet gaan voldoen aan de ‘Red Bull-norm’. Ome Helmut vindt de negende positie die het vorig jaar haalde in het kampioenschap dan ook onvoldoende.

Team in de verkoop?

Mede daardoor deden er geruchten de ronde dat het team in de verkoop staat. Liever behoudt Helmut het juniorenteam, maar als het de prestaties niet verbetert, zal het eind 2023 alsnog in de verkoop kunnen gaan. Het doel voor 2023 is om vijfde plaats in het constructeurskampioenschap te halen.

Een flinke kluif, want dan moet het team zich gaan mengen in de strijd met Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Alpine F1 Team en Alfa Romeo Racing. Gelukkig begrijpt Marko dat ook wel en vindt hij P6 of P7 prima, mits de prestaties ‘op niveau’ zijn. Dan is er nog de kwestie omtrent de verhuizing. Het liefste ziet men dat AlphaTauri gaat verhuizen. Er zijn namelijk meer werknemers te vinden in het Verenigd Koninkrijk.

Context

Dan de beloofde context. De prestaties van vorige race waren niet al te best, maar er is voldoende perspectief. Nyck verpeste zijn laatste kwalificatieronde al in de eerste bocht, in principe was hij snel genoeg voor Q2.

In de race hebben ze gegokt en verloren met de strategie. Op het laatst werd De Vries voorbij gereden door enkele coureurs met versere banden. Sowieso had AlphaTauri al aangegeven dat Bahrein niet een circuit is dat bij hun auto past. Kortom, daar is nog voldoende ruimte voor verbetering.

Dan is het woord nu aan waarde lezer! Want waar denk jij eigenlijk dat AlphaTauri eigelijk staat? Kunnen ze punten gaan pakken en zal De Vries een topseizoen beleven? Of gaat alle tijd en moeite naar Red Bull Racing en wordt AlphaTauri alsnog afgestoten?