Nyck de Vries laat nu écht van zich horen

Nu hem van alles in de mond is gelegd moest Nyck de Vries wel met een statement komen.

F1-coureurs hebben meestal niet zoveel te klagen over hun arbeidsvoorwaarden, maar ‘baanzekerheid’ is een term die in de Formule 1 niet bekend is. Daar kwam ook Nyck de Vries op pijnlijke wijze achter. Na slechts 10 races werd hij er genadeloos uitgegooid en vervangen voor Daniel Ricciardo. Zoals je ongetwijfeld hebt meekregen.

Ricciardo was meteen alomtegenwoordig op social media, maar vanuit kamp Nyck de Vries bleef het doodstil. Hij heeft begrijpelijkerwijs even tijd nodig om alles te verwerken. Er circuleerden wel gepeperde uitspraken van hem op het internet, maar het lag er vrij dik bovenop dat dit fake news was.

Hierdoor voelde Nyck zich waarschijnlijk wel genoodzaakt om met een statement te komen. Eerder vandaag liet zijn manager al van zich horen en nu is er dan ook een officieel statement van Nyck de Vries himself.

Geheel volgens de verwachting reageert Nyck als de nette en beschaafde jongeman die hij is. Geen beschuldigingen aan het adres van Red Bull dus, en al helemaal geen opmerkingen over een gestolen titel van Hamilton.

In plaats daarvan bedankt hij Red Bull en AlphaTauri netjes voor de kans om zijn droom te kunnen waarmaken. Hij voegt er wel aan toe: “Natuurlijk doet het pijn dat de F1-kans waar ik zo lang van gedroomd hebt vroegtijdig ten einde is gekomen.” Hij zegt verder á la Hamilton dat hij heel dankbaar en trots is.

Nyck de Vries benoemt ook nog de “interessante artikelen” met zijn vermeende uitspraken. “Voor alle duidelijkheid: ik heb niet met de media gesproken,” aldus De Vries. En dat gaat hij voorlopig niet doen ook, want hij wil even wat tijd voor zichzelf hebben.