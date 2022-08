F1-baas Domenicali gooit deur voor Rusland definitief dicht

Geen Sotsji, geen St Petersburg. Stefano Domenicali zegt Rusland vaarwel namens de Formule 1.

Er is geen kans op verzoening met Rusland als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt. Dit jaar stond de gebruikelijke Grand Prix van Rusland op de kalender, die in Sotsji verreden zou worden. Vanwege de oorlog met Oekraïne is daar een streep door gezet. Maar ook in de toekomst hoeven de Russen geen Formule 1 meer op eigen bodem te verwachten.

In een interview met het Duitse Sport Bild heeft Domenicali harde woorden geuit. Normaal gesproken is de F1-baas van mening dat je nooit nooit moet zeggen. Echter, wat Rusland betreft wil hij graag een uitzondering maken. Er komt geen Formule 1 meer in Rusland. Nu niet, maar later ook niet.

Normaal gesproken bezoekt het F1-circus het Sochi Autodrom. Dit semi-stratencircuit is sinds 2014 gastheer van de Formule 1. Dit jaar zou voor het laatst gereden worden op de baan. De bedoeling was dat de Russische Grand Prix per 2023 gehost zou worden door het Autodrom Igora Drive in St Petersburg. Dit gaat allemaal niet door.

Mocht de oorlog nog dit jaar tot een einde komen dan hoeven de Russen niet op een verzoening te hopen met de Formule 1, als het aan Domenicali ligt.

De relatie tussen de F1 en Rusland is sowieso niet heel lekker op dit moment. Alexei Titov, de promotor van de Russische Grand Prix, wil geld zien van de Formule 1. De race in Sotsji gaat niet door, maar er zijn volgens Titov wel kosten gemaakt. Die gemaakte kosten wil de promotor verhalen op de F1.