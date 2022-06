Viaplay gaat klanten compenseren voor slechte Formule 1-streams

Heb jij een slechte ervaring met Formule 1 op Viaplay dan heb je mogelijk recht op compensatie.

Als je kijkt naar de organisatie van Ziggo en hoe Viaplay het aanpakt, dan deden ze het bij Ziggy zo slecht nog niet. De streamingdienst uit Scandinavië heeft een valse start gemaakt wat dat betreft. Al sinds het begin van het seizoen regent het klachten over de Formule 1 op Viaplay. Het niveau van het commentaar, slechte kwaliteit van de stream en een slecht bereikbare klantenservice zijn veel gehoorde klachten.

De klachtenregen kwam ook bij de Consumentenbond op de radar. De consumentenorganisatie riep Viaplay in mei op om in actie te komen. Het bleef even stil, maar nu laat het streamingsplatform toch van zich horen.

De compensatie komt in vorm van een prijsverlaging voor de periode dat de streams slecht of niet werkte. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om je abonnement bij Viaplay op te zeggen. Reeds gemaakte kosten voor het abonnement krijg je dan terug. Ongetwijfeld gaan er genoeg consumenten gebruik maken van deze mogelijkheid en gaat het Viaplay klanten kosten.

Bewijs

Zomaar compensatie krijgen vanuit Viaplay zit er niet in. Er zullen bewijsstukken aangeleverd moeten worden. Dat is te doen door een filmpje te maken van een haperende stream bijvoorbeeld. Maar als je in het verleden problemen hebt ervaren en dat niet hebt vastgelegd is het lastig bewijs aanleveren. Daarnaast moet aangetoond worden dat de internetsnelheid goed functioneert en dat het dus echt aan Viaplay ligt en niet aan jou.