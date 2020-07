Meer bedrijfswagens gestolen in Nederland

De autodiefstal cijfers over het eerste halfjaar laten zien wat er gaande is in Nederland met personenauto’s, maar ook bedrijfswagens.

We beginnen meteen met het goede nieuws. De autodiefstal in Nederland is aan het dalen. Tenminste, als we het over personenauto’s hebben. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 3.772 personenauto’s gejat. Dat is een daling van 9,3 procent. Vooral auto’s van 4 jaar of ouder zijn minder in trek met een daling van 11,3 procent.

Er zijn meer personenauto’s gestolen van de merken Toyota, Renault, Fiat, Lexus en Mazda. Auto’s van de merken Volkswagen, Audi, BMW en Opel waren juist minder in trek. Toyota en Lexus zijn nog altijd de meest geliefde merken onder autodieven als het gaat om hybride voertuigen.

Met 273 diefstallen is de Volkswagen Polo de meest gejatte auto. Het aantal diefstallen van een Mazda is met 96 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. De vier auto’s met het hoogste diefstalrisico zijn de Toyota C-HR, Toyota RAV 4, Audi A1 en Fiat 500. In totaal zijn er 3.272 personenauto’s gestolen in het eerste halfjaar.

Autodiefstal bedrijfswagens

Terwijl er minder personenauto’s zijn gejat, zijn de bedrijfswagens een hot topic geworden. De eerste zes maanden van dit jaar laten een stijging van het aantal lichte bedrijfswagens zien. In slechts 33,4 procent van de gevallen werden de gestolen bestelauto’s ook daadwerkelijk teruggevonden. In totaal zijn er 844 stuks van een kleine bestelbus gestolen. Een stijging van 28,9 procent.

De meeste diefstallen van bedrijfswagens vinden plaats in de zuidelijke provincies en in de regio Rotterdam. Bestelauto’s van de merken Mercedes en Volkswagen worden het vaakst gejat. Volgens Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, is er echt sprake van een forse stijging als het gaat om de diefstal van lichte bedrijfswagens.