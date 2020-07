Tesla Model 3 bumper komt los door regen

Oké, dit is bijna lachwekkend hoe makkelijk de bumper van deze Tesla Model 3 loskomt door wat water.

Tesla en de kwaliteit van de auto’s zijn altijd een onderwerp van gesprek. Fans zullen zeggen dat men overdrijft, terwijl critici doorgaans het merk helemaal kunnen afbranden. De waarheid ligt meestal ergens in het midden. Een Tesla Model S, Model X en Model 3 komt onder meer met een hoop camera’s. Superhandig als iemand je auto (onbewust) beschadigd heeft, maar ook in andere bijzondere situaties. Want wie gelooft je nou als je zegt dat je de bumper van je Tesla Model 3 bent verloren tijdens een autorit? De camera’s leggen dat mooi vast.

Het overkwam een Tesla Model 3-rijder in Canada. Op videobeelden is te zien hoe de elektrische auto door een plas rijdt. Vervolgens komt de achterbumper los van de auto. De bumper blijft voor een gedeelte vast aan de Tesla. Een gevaarlijke situatie, want als de bumper los was gekomen en er zat een motorrijder achter de Model 3 dan had je de poppen aan het dansen.

Het is niet de eerste keer dat dit voorval is voorgekomen. Twee jaar geleden was er een soortgelijk geval. Electrec had toen Tesla om tekst en uitleg gevraagd. De Amerikaanse autofabrikant was echter nooit met een officiële reactie gekomen.