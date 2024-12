Meer dan de helft Bovag garages voert graag je scooter op!

Meer dan de helft van de Bovag garages waar je terecht kunt voor reparaties aan je scooter, voert hem met plezier voor je op!

Scooters, een plaag op straat. Ze komen vanuit het niets, slingeren overal tussendoor, houden zich aan geen enkele regel… Tenminste, ik reed gisteren door Rome en dat was mijn ervaring.

In Nederland is dat allemaal veel beter geregeld natuurlijk. Opvoeren is verboden en je moet een helm op. Met een AM rijbewijs op zak gebeurt er natuurlijk niets onbetamelijks en gevaarlijks meer. Zo hoort dat.

Nou weten we allemaal dat dat onzin is. Toen we zelf 16 waren sleutelden we ook aan onze Puchjes en Kreidlers. Tegenwoordig zijn die scooters allemaal veel ingewikkelder natuurlijk en ben je er niet met een uitlaat uitvijlen.

Helft Bovag garages voert je scooter op

Meer specialistisch werk dus. Doe je niet meer met je matties in de achtertuin. Naar nu blijkt is dat ook geen punt, want je kunt gewoon terecht bij meer dan de helft van de Bovag garages die ook aan scooterreparaties doen.

Het ietwat activistische Scootervrij benaderde 68 van deze Bovag-leden en had bij 37 stuks (54 procent) meteen beet. Bij elf stuks (16 procent) moest er nader overlegd worden en bleef het antwoord in het midden. Slechts twaalf stuks (18 procent) gaf direct aan niet bereid te zijn tot deze illegale praktijken.

Goed om te zeggen is dat Scootervrij niet in een hoodie naar die garages is toegegaan, maar gewoon een mail heeft gestuurd met de vraag of zij bereid zijn om een bromfiets op te voeren zodat deze sneller gaat dan 45 kilometer per uur.

Wie kan tellen ziet dat acht bedrijven helemaal niet hebben gereageerd. Wat dat betekent is de vraag. Willen ze het niet op schrift in de mail? Of vinden ze het een onbetamelijke vraag?

Royement

Uiteraard heeft Scootervrij de Bovag ook om een reactie gevraagd. Die geeft aan dat in de lidmaatschap voorwaarden staat dat Bovag-leden geen bromfietsen en scooters mogen opvoeren. Doen ze dit toch dan wordt het lid geroyeerd.

Benieuwd of Scootervrij de mailtjes heeft doorgestuurd naar het hoofdkantoor van de Bovag in Bunnik en of er wat Bovag bordjes van gevels gaan verdwijnen. Collin Molenaar van Scootervrij heeft er weinig vertrouwen in:

Bovag doet alsof ze het tegengaan van opvoeren heel serieus neemt, maar in de praktijk is daar weinig van te merken Collin heeft er geen fiducie in

ILLEGAAL!

Even voor de volledigheid, het is in Nederland illegaal om op een opgevoerde scooter te rijden. De politie controleert hier steekproefsgewijs op, maar handhaaft niet bij garages op het verbod om op te voeren. Uit cijfers blijkt dat 30 tot 80 procent van de bromfietsen en scooters in Nederland harder kan rijden dan is toegestaan.

Die bandbreedte is nogal groot omdat er verschillende onderzoeken en metingen zijn gedaan, maar die zijn allemaal in enquête vorm gegoten en dus afhankelijk van de blauwe ogen van de respondenten. Geen harde cijfers dus.

Voordat je nu zelf naar de Bovag scooterreparateur om de hoek rent, denk er dan wel even aan dat de verzekering geen schade dekt als je op een opgevoerde scooter rijdt. Rij je te hard dan is de kans op een ongeluk ook veel groter en rij je op een opgevoerde brandstofscooter? Dan belast je ook nog eens het milieu veel meer. Wacht gewoon tot je 18e en koop een motor!

