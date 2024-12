Vraag van Dacia: wil je een speciale Dacia Dakar-uitvoering?

Dacia-topman ziet een gelimiteerde Dakar-lijn wel zitten.

Met de jaarwisseling in het vizier komt de zwaarste rally voor mens en machine, de Dakar Rally, ook weer dichterbij. Aan de editie van 2025 doen merken als MINI en Toyota weer mee, maar er zijn ook wat nieuwkomers. Zo stuurt Ford, Carlos Sainz senior op pad met een Ford Raptor. Ook Dacia is van de partij. Het Renault-broertje neemt de Dakar-deelname behoorlijk serieus.

Autocar sprak met de grote baas van het betaalbare merk, Denis Le Vot. Om de volledige focus en financiële middelen op dit Dakar-project te richten, heeft Dacia alle sponsorcontracten zijn opgezegd. Het hoofddoel is om de robuuste identiteit van Dacia over te brengen op het volk. Om dat teweeg te brengen zou de baas van Dacia ervoor open staan om een Dakar-uitvoering uit te brengen van een straatauto.

”Misschien kunnen we de smaak en het gevoel van de Dakar-auto naar wat gelimiteerde uitvoeringen brengen of zoiets, maar we gaan het zien”, aldus Le Vot. Een keiharde ja krijgen we dus helaas nog niet. Wij juichen een Dakar-uitvoering van de Dacia Duster of Spring zeker toe. De offroad staatauto hoeft dan maar een beetje te lijken op de Sandrider (de rallyauto hieronder).

Dacia Sandrider

Op het eerste gezicht lijkt de Sandrider op een agressief Marslandertje. Verkijk je echter niet op hem. Onder de hoekige koets huist een 3.0-liter twinturbo Nissan-V6 die op synthetische brandstof loopt. Ook het trio coureurs is niet misselijk. Cristina Gutiérrez, WRC-held Sébastien Loeb en vijfvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah stappen in een Dacia voor de Dakar Rally.

Naast een geweldige line-up aan coureurs heeft de Sandrider al bewezen dat hij kan winnen. Tijdens zijn debuut in Marokko bij de Rallye du Maroc won Nasser Al-Attiyah. Op plaats twee? De Sandrider van Loeb. Het fabrieksteam van Defender dat in 2026 wil meedoen, heeft alvast een goed voorbeeld om te volgen.