Prijs Renault 5 is bekend: hij is écht goedkoop

Het was nog even afwachten of de Renault 5 zo goedkoop zou worden als beloofd, maar Renault maakt het gewoon waar.

Een van de meest interessante nieuwe EV’s is toch wel de Renault 5. Deze auto heeft alles in zich om een succes te worden. Het is een tof en onderscheidend model en belangrijker nog: de prijs is scherp. Althans, dat was wat Renault beloofde.

De Renault 5 zou 25 mille gaan kosten, maar de definitieve prijs valt dan vaak toch tegen. Zo niet in dit geval. Renault maakt de prijs van de nieuwe 5 bekend en die bedraagt €24.990. Voor dat bedrag heb je de instapper met een 40 kWh en een range van 300 km. Dat is niet heel riant, maar voor dit geld mag je niet klagen.

Dan nu het slechte nieuws: de instapversie is pas vanaf begin volgend jaar te bestellen. In eerste instantie (vanaf 31 mei) kun je alleen de versie met de grotere 52 kWh-batterij bestellen. Die is er vanaf €32.990.

De 52 kWh-versie heeft 410 kilometer range, wat al een stuk beter is. Ook goed om te weten: de instapversie kan niet snelladen, deze versie kan wel snelladen met 100 kW. Je hebt standaard onder meer een warmtepomp, een achteruitrijcamera, climate control en 18 inch velgen.

Hoe aantrekkelijk is deze duurdere versie? Om die vraag te beantwoorden pakken we even de concurrentie erbij:

Opel Corsa Electric YES 50 kWh (136 pk, 354 km range): €30.949

MG 4 (204 pk, 350 km range): €32.285

Renault 5 52 kWh (150 pk, 410 km range): €32.990

Fiat 500e 42 kWh (118 pk, 321 km range ): €33.490

BYD Dolphin 60,5 kWh (204 pk, 427 km range): €35.490

Peugeot e-208 50 kWh (136 pk, 362 km range): €35.870

MINI Cooper E (184 pk, 305 km range): €35.990

Wat blijkt? De duurdere versie van de Renault 5 is alsnog een goede deal. De Opel Corsa (een actiemodelletje) en de MG 4 zijn weliswaar iets goedkoper, maar die hebben ook minder range. Als je kijkt naar de e-208 – de bestseller in dit segment – is de Renault 5 gewoon €3.000 goedkoper, terwijl je betere specs krijgt.

Het kan dus bijna niet anders of de Renault 5 gaan we nog hoog in de verkoopstatistieken terug zien. Misschien zelfs al voordat de instapversie gelanceerd wordt.