Prijs Renault Symbioz bekend: voegt deze auto nog iets toe…?

De Symbioz is de achtste (!) cross-over van Renault en we weten nu de prijs.

Zoals jullie weten bestaat er niets zoiets als teveel cross-overs. Merken weten iedere keer weer een nieuwe cross-over tussen de bestaande modellen in het gamma te proppen. Renault maakt het helemaal bont. Als we de Megane E-Tech meerekenen hebben ze maar liefst ACHT cross-overs in het gamma.

De nieuwste toevoeging is de Renault Symbioz. Die vult met een lengte van 4,42 meter het ‘gat’ tussen de Captur en de Austral. Daar zit eigenlijk ook al de Scenic E-Tech, maar die is er alleen als EV. De Symbioz geen EV, dat is ‘gewoon’ een hybride.

Prijs Renault Symbioz

Nu weet je dus waar je de Symbioz ongeveer moet plaatsen, dan komen we nu bij het onderwerp van dit artikel: de prijs. Nadat Renault gisteren de prijzen van de nieuwe R5 bekend maakten, volgen nu de prijzen van de Symbioz. Die is er vanaf €36.490.

Voor dit bedrag krijg je de enige motorvariant van de Symbioz, de Symbioz E-Tech full hybrid 145. De naam vertelt je eigenlijk alles wat je moet weten: het is een full hybrid met 145 pk. Je krijgt standaard onder meer adaptive cruise control, een zwik veiligheidssystemen, een regensensor, een achteruitrijcamera en 18 inch lichtmetaal.

Concurrentie

Voordat we de prijzen vergelijken met de concurrentie, moeten we eerst even naar Renault’s eigen gamma kijken. Een Captur met dezelfde aandrijflijn en hetzelfde uitrustingsniveau kost €33.690. Dat maakt de Symbioz dus €2.800 duurder. Voor die meerprijs krijg je alleen wat extra bagageruimte, de wielbasis is hetzelfde. Om de vraag in de titel te beantwoorden: nee, niet heel veel.

Goed, we pakken er voor de volledigheid ook nog een paar hybride concurrenten erbij:

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid (129 pk): €34.495

Hyundai Kona 1.5 GDI HEV (141 pk): €34.995

Renault Symbioz E-Tech full hybrid 145: €36.490

Toyota C-HR Hybrid 140: €37.295

Nissan Qashqai ePower (190 pk): €39.040

Waar de Renault 5 van gisteren duidelijk goedkoper was dan de concurrentie, geldt dat niet voor Symbioz. Die zit qua prijs een beetje in de middenmoot. Desondanks zal Renault er heus wel een paar weten te slijten. Het is ten slotte een cross-over.