Fiat Grande Panda prijs: niet de goedkoopste!

De nieuwe Fiat Grande Panda is zeker niet de goedkoopste elektrische stadsauto.

Schattig, stoer, retro. Zomaar een greep uit de reacties toen Fiat de nieuwe Grande Panda voorstelde. De Italianen hebben goed gekeken naar wat de Fransen hebben gedaan met de Renault 5. Een vergelijkbaar retro-sausje werd overgenomen en de nieuwe Grande Panda is een feit, dit is de Nederlandse prijs.

Dit krijg je

De schatting was dat de Fiat Grande Panda voor zo’n 25 mille in de Nederlandse prijslijsten zou komen te staan. Dat klopt bijna. Fiat heeft namelijk bekendgemaakt dat de Grande Panda begint bij 25.990 euro. Dit jaar kun je nog gebruik maken van subsidie op een nieuwe elektrische auto, daarmee zou de Panda uitkomen op 23.040 euro (min 2.950 euro).

De Fiat Grande Panda is meer een elektrische auto voor erbij dan een EV waarmee je naar Italië rijdt. Zo het accupakket van 44 kWh niet verschrikkelijk groot, de WLTP-actieradius komt uit op 320 kilometer. Er zijn twee uitvoeringen. De RED, met dus die vanafprijs van net geen 26 mille, en de luxere La Prima voor 28.990 euro.

Standaard op iedere Fiat Grande Panda en dus inclusief de Nederlandse prijs is een 10.25 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto. Twee USB-C aansluitingen, een digitaal 10 inch scherm voor de bestuurder, cruise control en nog een aantal randzaken zijn eveneens standaard.

De luxere La Prima is helemaal prima met onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, geïntegreerde navigatie, een achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór, regensensor en automatische airco. Maar goed, daar betaal je dan ook minstens 28.990 euro voor.

Prijs concurrentie

Dacia Spring Extreme | 65 pk | 250 km | 20.950 euro

Citroën ë-C3 YOU | 113 pk | 320 km | 24.290 euro

Hyundai Inster E-Motion 42 kWh | 97 pk | 320 km | 24.295 euro

Renault 5 40 kWh | 95 pk | 300 km | 24.990 euro

Fiat Grande Panda 44 kWh | 113 pk | 320 km | 25.990 euro

Dan vergelijken we de Nederlandse prijs van de Fiat Grande Panda met de concurrenten uit het B-segment en oei, dan valt er wat op. De Fiat is aan de dure kant! In vergelijking met de eveneens nieuwe Hyundai Inster en Renault 5 scheelt het misschien niet ontzettend veel, maar toch.

Duizend euro niet hoeven uitgeven is wel zo prettig. Is de schattigheidsfactor groot genoeg van de Grande Panda om het te kunnen winnen van de rest? De Renault 5 is zijn belangrijkste tegenstander op het gebied van cute. Maar de Hyundai Inster is ook een sterke kandidaat. Laat het vooral weten in de comments wat jouw keuze zou zijn in dit rijtje.