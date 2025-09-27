Renault heeft goed nieuws voor liefhebbers van de Renault 5!

Renault maakt niet de fout die andere merken wel maken.

Je kunt het zien als een gebrek aan creativiteit, maar je kunt het ook zien als een knap staaltje marketing. Wat je er ook van vindt, het is Renault wel mooi gelukt om de retro-revolutie te laten slagen. Dat komt vooral – of misschien wel alleen – door de nieuwe Renault 5. Dankzij dat succes droomt Renault al over een volgende generatie van de 5 die wederom dichtbij het originele concept blijft.

De hoofdmarketeer van het Franse automerk slingert dit verhaal de wereld in. Deze leidinggevende heet Arnoud Belloni en hij sprak met het Britse Autocar. In het thuisland gaat de 5 E-Tech bijzonder lekker. Deze maand verwacht Renault er 5.000 te verkopen. Dat zijn verkoopcijfers die de Clio aantikt. Hier in Nederland is de 5 op dit moment zelfs de bestverkochte Renault van allemaal.

Volgende generatie Renault 5

Dit momentum hoopt Renault natuurlijk vast te houden. Daarom wordt er stiekem al nagedacht over een nieuwe versie. ”De grootste fout zou zijn om de R5 niet te verlengen. Dat zou een enorme fout zijn”, zegt de Renault-marketeer.

Belloni praat over de R5 zoals een keizer zou doen over zijn harem: ”Ik denk dat de beste manier om ze in de familie te houden, is om heel slim met ze om te gaan. Je moet ze goed bedienen, er elegant mee omgaan en ze over vijf jaar te vernieuwen.”

Oké, vijf jaar na de introductie moet er dus een nieuwe generatie komen. Omdat de lancering in 2024 was, zouden we dus aan het einde van 2029 een nieuwe Renault 5 moeten krijgen. Tegen die tijd moeten huidige 5-klanten opnieuw verliefd worden. Over de klanten zegt Belloni: ”Ze kochten hem omdat ze dol zijn op de auto en het is een R5. Ik denk dat het onze taak is om de volgende generatie R5 voor te bereiden en ze nog een R5 te verkopen.”

Volgens de Renault-topman wordt de vierde generatie van de 5 geen compleet nieuwe auto, maar eerder ”een kleine evolutie”. Het moet “een auto zijn met sterke designelementen die iedereen binnen twee minuten kan herkennen”, voegt hij toe.

Geen crossover!

Belloni verzekert dat de Renault 5 zijn hatchback-vorm houdt. Hij zegt: ”Stel je voor dat we de naam R5 zouden geven aan een auto die er niet uitziet als een R5: dat had een enorme mislukking kunnen zijn. Als je die naam gebruikt, moet je trouw zijn aan de erfenis.” Dat gaat het merk binnenkort ook doen met de Megane. Kijk en leer, Ford, kijk en leer.