Skoda lanceert krachtigste Fabia NJ ooit

Eindelijk een beetje pit voor de Skoda Fabia, lekker hoor.

De Skoda Fabia stond jarenlang bekend als het brave jongetje van de klas. Handig, degelijk, zuinig. Gaap, ben je nog aan het lezen? Waarschijnlijk niet. Wie echt wat snelheid wilde moest aankloppen bij tuners als ABT, die er ooit al eens 190 pk uit wist te peuteren. Maar nu doet Skoda het eindelijk zelf: dit is de Fabia 130. En die 130 staan niet voor het aantal pk’s! Want dit is geen Stellantis.

Skoda viert zijn 130-jarig bestaan met deze speciale editie. Nu snap je de naam. Onder de motorkap ligt de bekende 1.5 TSI, maar nu met 177 pk in plaats van de standaard 150. Dat lijkt een kleine stap, maar met een topsnelheid van 228 km/u en een sprint van 0 naar 100 km/u in 7,4 seconden is deze Skoda plots de snelste productie-Fabia NJ ooit.

Het gaat hier om een aangepakte versie van de 1.5 TSI evo2. Naast het verbrandingstorretje kreeg Ook de DSG een sportieve update, met bijvoorbeeld later opschakelen, sneller terugschakelen en zelfs downshifts in de Sport-modus. Zo sportief zagen we een Skoda Fabia nog nooit.

Het onderstel is 15 millimeter verlaagd en voorzien van 18-inch Libra-velgen, waardoor de Fabia 130 een steviger weggedrag krijgt. De besturing is scherper afgesteld en moet directer reageren.

Ook niet onaardig. Het tractiecontrolesysteem (ASR) is volledig uitschakelbaar. In de ASR Sport+ stand laat de auto zelfs wat wielslip toe voordat het ESC ingrijpt. Het maakt het geen volwaardige RS of iets dergelijks, maar deze saaie hatchback uit Tsjechië heeft zo toch wat meer sjeu gekregen.

Exterieur

Qua uiterlijk is de Fabia 130 gebaseerd op de Monte Carlo-uitvoering. Uiterlijke wijzigingen zoals een spoilerlip zijn aangeduid in het zwart met “130”-badges op de flanken. Speciaal voor deze versie zijn de Bi-LED koplampen van zwarte binnenhuizen voorzien. Daarnaast is er een zwarte streep over de achterklep. Dat is een knipoog naar de Fabia Rally2.

Interieur

Binnenin gaat het sportieve feestje verder. Elektrisch verstelbare sportstoelen, een driespaaks sportstuur, aluminium pedalen en een 10-inch Virtual Cockpit zorgen voor wat extra spice. Optioneel is een 9-inch infotainmentscherm met de nieuwste connectiviteitsfuncties.

Op het moment van schrijven is niet bekend of de Skoda Fabia 130 ook naar Nederland komt. Maar leuk is ‘ie wel. Of in elk geval. Zo leuk is de Fabia NJ nog nooit geweest, af-fabriek.