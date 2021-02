Audi R8 (type 42): álle versies op een rij - Autoblog.nl

Van de originele R8 uit 2006 tot de R8 Competition uit 2015: in dit overzicht komen ze allemaal voorbij.

Audi is een merk dat niet altijd even spannende auto’s heeft gemaakt. In de jaren ’90 werd het weer wat interressanter met de RS2 en de TT. In 2008 werd het nog interessanter, want toen lanceerde Audi de R8. Met een V8 of zelfs een V10 tussen de assen en een unieke styling was de R8 een rasechte supercar. Inmiddels is de eerste generatie al hard op weg een icoon te worden.

De R8 is een kleine tien jaar in productie geweest, van 2006 tot en met 2015. In die periode zijn er de nodige varianten van de R8 geweest. Misschien niet zoveel als van de Aston Martin Vantage, maar alles bij elkaar zijn het er genoeg om een leuk lijstje mee te vullen. Wij zetten alle versies van de eerste generatie Audi R8 – genaamd Type 42 – overzichtelijk op een rijtje.

Audi R8 (2006)

De R8 debuteerde in zijn oorspronkelijke vorm met een 4,2 liter V8 die 420 pk produceerde. Dit was genoeg om de R8 de eerste Audi te maken die de 300 km/u-barrière doorbrak. In tegenstelling tot veel andere supercars kon de R8 indien gewenst ingezet worden als daily driver. Met de kenmerkende sideblades had ontwerper Frank Lamberty de auto een uniek en onderscheidend design meegegeven. En zeg nou zelf: anno 2021 ziet de originele R8 er nog steeds fris uit.

Audi R8 V10 (2008)

Twee jaar na de introductie van de R8 kreeg de V8 gezelschap van de V10. Daarmee beschikt de R8 naast het chassis nu ook over de motor van de Gallardo. In de R8 is de tiencilinder goed voor 532 pk. De R8 V10 is in staat een top van 316 km/u te halen en sprint in 3,9 seconden van 0-100 km/u. Net als de RS-modellen heeft de V10 twee ovalen stortkokers, in plaats van dubbele ronde uitlaatpijpen. Een ander herkenningspunt is de uitstulping in de sideblades.

Audi R8 V10 Spyder (2010)

Vier jaar na de introductie kwam er eindelijk ook een versie voor de cabrioliefhebbers: de R8 Spyder. Naast een vast dak zijn ook de sideblades verdwenen. De Spyder bewijst echter dat de R8 deze niet nodig heeft om er gaaf uit te zien. Maar het belangrijkste is natuurlijk: de V10 is nu extra goed te horen.

Audi R8 Spyder (2011)

De R8 Spyder is er aanvankelijk alleen als V10, maar in 2011 werd ook de V8 leverbaar in de Spyder. Van de V8 Spyder zijn er aanzienlijk minder verkocht dan van de V10 Spyder, waardoor deze versie relatief zeldzaam is.

Audi R8 GT (2011)

Er was meer nieuws in 2011: Audi introduceerde een hardcore versie van de R8. Die hoort namelijk ook vroeg of laat in de loopbaan van een supercar te verschijnen. De GT kreeg de V10, die in dit geval 560 pk levert. Net zoveel als in de Gallardo LP560-4 dus. Tegelijkertijd was er 100 pk van het gewicht afgesnoept. De GT was de eerste R8 met een losstaande spoiler en is verder te herkennen aan de ronde uitlaten en de canards op de voorbumper. De auto werd in een gelimiteerde oplage van 333 stuks gebouwd.

Audi R8 GT Spyder (2011)

Audi herhaalde het kunstje nog eens met de R8 GT Spyder. Van deze versie werden wederom 333 stuks gebouwd.

Audi R8 V8 Limited Editon (2011)

In 2012 is de allereerste special edition van R8 daar. De auto heette simpelweg de V8 Limited Edition. Aanleiding was de tiende overwinning op Le Mans. Audi vierde dit feestje ingetogen: de Titanium lak en de GT-velgen zijn zo’n beetje de opvallendste kenmerken. Er werden 100 stuks gebouwd, allemaal voor het Verenigd Koninkrijk.

Audi R8 Exclusive Selection Limited Editions (2012)

Ook de Amerikanen kregen hun eigen special edition. Twee zelfs eigenlijk. De ene was een matgrijze R8 V8, waar 20 stuks van gebouwd werden, de andere een witte R8 V10, waar 30 stuks van gebouwd werden. De auto’s moeten het vooral hebben van een rijke uitrusting.

Audi R8 V10 Limited Edition (2012)

De R8 die je hier ziet lijkt een R8 GT, maar schijn bedriegt: dit is de V10 Limited Edition. Deze special edition combineert de looks van de GT met een gouden kleurtje. Onderhuids is het echter gewoon een normale R8 V10. Er werden 30 stuks van gebouwd, speciaal voor China.

Audi R8 facelift (2012)

Met de R8 GT als voorlopig hoogtepunt werd het tijd voor een facelift. De R8 kreeg nieuwe verlichting voor en achter, een iets hoekigere grille en ronde uitlaten. Die zagen we ook al op de R8 GT, maar met de facelift kregen alle R8’s ronde uitlaten. Dit maakt het wel wat lastiger om de V8 en de V10 uit elkaar te houden. De R-Tronic gaat eruit en daarvoor in de plaats komt een S-Tronic-automaat met dubbele koppeling.

Audi R8 China Edition (2012)

Na de facelift komt Audi opmerkelijk genoeg nog met een special edition op basis van de pre-facelift. Dit is opnieuw een R8 V10 met GT-looks speciaal voor de Chinezen. Wat special editions betreft was Audi dus niet bijster creatief. Dit keer worden er 80 exemplaren gebouwd.

Audi R8 V10 Plus (2012)

Na de facelift volgt ook een nieuwe variant van de R8: de V10 Plus. De Plus staat onder meer voor 25 pk extra, wat het totaal op 550 pk brengt. Het gewicht is niet in de plus gegaan, want deze versie weegt juist 50 kg minder. De Plus was enkel en alleen leverbaar als coupé.

Audi R8 LMX (2014)

Van de facelift kwam er opnieuw een hardcore variant: de R8 LMX. Het vermogen is opgeschroefd naar 570 pk waarmee dit de krachtigste versie van de eerste generatie R8 is. Deze über-R8 doet de 0-100-sprint in 3,4 seconden en haalt een top van 320 km/u. Net als de GT heeft de LMX een vaste spoiler en canards. Ook krijgt de LMX een speciaal kleurtje: Arablauw. Specialer zijn echter de koplampen, die voorzien zijn van laserverlichting. Met een oplage van 99 stuks is de LMX nog een stuk zeldzamer dan de GT.

Audi R8 Competition (2015)

De R8 LMX was eigenlijk het slotakkoord van de R8 Type 42, maar toch komt er nog een állerlaatste versie: de R8 Competition. Deze auto nagenoeg identiek aan de LMX, minus de laserverlichting. Het belangrijkste verschil: de Competition is bedoeld voor de Amerikaanse markt. Met een oplage van 60 stuks is de Competition nog een stukje zeldzamer. Op deze manier kreeg de R8 in de VS ook een waardig afscheid.

Mocht je toch het liefst de stamvader van de R8-linie hebben, met een V8 en een handbak: er wordt momenteel nog een exemplaar aangeboden op The Collectables!