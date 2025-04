Welke Mercedes kies jij uit deze droomcollectie?

De collectie bevat wel de crème de la crème van Mercedes.

Je kunt BMW’s of Audi’s verzamelen, maar zo’n collectie zal nooit zo gevarieerd worden als een Mercedes-collectie. Door de jaren heeft Das Haus veel meer collector’s items uitgebracht dan hun Duitse rivalen. Kijk maar eens naar deze verzameling.

Qua omvang is het een bescheiden collectie, maar er zitten wel een aantal pareltjes tussen hoor. Al deze auto’s worden later deze maand online geveild door RM Sotheby’s. We gaan de verschillende auto’s even een voor een langs, van oud naar jong.

Mercedes 280 SE Cabrio (1969)

De oudste van het stel is niet ontoevallig ook de meest stijlvolle. De 280 SE Cabrio straalt pure klasse uit, zeker in deze combinatie van zwarte met cognac interieur. Onder de motorkap ligt een 2,8 liter zes-in-lijn, goed voor 160 pk. Het was de laatste cabrio op een S-Klasse-platform, voordat deze in 2016 een comeback maakte.

Mercedes 280 SL (1971)

Een cabrio met dezelfde motor en dezelfde ontwerper (Paul Bracq), maar toch weer een hele andere auto. Dit is een SL van de W113-generatie, oftewel de Pagode. In de kleur Signal Red is dit een ware eyecatcher.

Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II (1990)

Van 1971 maken we meteen de sprong naar 1990. Dat is het bouwjaar van deze 190 E Evo II, een van de meest legendarische homologatiespecials. Van deze spectaculaire W201 zijn er slechts 502 gebouwd, die vrijwel allemaal uitgevoerd zijn in Blauschwarz.

Mercedes 500 E (1994)

Nog een dikke sportsedan: de 500 E. Deze is qua uiterlijk veel meer ingetogen, maar heeft wel een dikke 5,0 liter V8. Zoals bekend was deze auto mede ontwikkeld en gebouwd door Porsche. Het gaat hier om een zeldzame Limited uitvoering, waar er maar 951 van gebouwd zijn. Deze was onder meer vanbinnen mooi aangekleed en voorzien van de zespaaks velgen die we kennen van de Evo II.

Mercedes G 65 AMG Final Edition (2018)

Deze G-Klasse lijkt de minst bijzondere auto van het stel, maar ook dit is een echt collector’s item. Het betreft namelijk de G 65 met zijn 6,0 liter V12, die 630 pk en 1.000 Nm levert. Bovendien is dit de Final Edition, het uitzwaaimodel wat gelimiteerd was op 65 exemplaren. De Final Editon kun je herkennen aan de bronskleurige accenten.

Mercedes CLK DTM AMG Cabrio (2006)

De meest bijzondere auto uit de collectie is toch wel deze CLK DTM AMG. Een monsterlijke DTM-auto voor de straat en daar weer een cabrioversie van: het kon soms niet gek genoeg bij Mercedes. Met 582 pk op de achterwielen is deze auto net zo bruut als ‘ie eruit ziet. Van de cabrio zijn slechts 80 exemplaren gebouwd.

Mercedes SLR McLaren 722 Edition (2007)

Last but not least: een SLR McLaren. Wederom een special edition, namelijk de 722. Hier zijn er 150 van gebouwd en je kunt ze onder meer herkennen aan de carbon splitter en de velgen. 722 verwijst niet naar het vermogen (dat is 650 pk), maar naar het startnummer van Stirling Moss. Er zijn dus twee speciale SLR’s naar hem vernoemd, want er was natuurlijk ook nog de SLR Stirling Moss.

De SLR moet het meeste opbrengen: omgerekend 540.000 tot 630.000 euro. Voor de CLK DMT rekent het veilinghuis op 450.000 tot 540.000 euro. De veiling loopt van 23 tot 28 april, dus dan weten we wat deze auto’s echt waard zijn.

Laat vooral even weten in de reacties welke auto uit deze collectie jij het liefst meer naar huis zou nemen!

Foto’s: RM Sotheby’s