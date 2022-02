Elektromotoren Koenigsegg Gemera zijn ook kleine reuzen

De Koenigsegg Gemera wordt aangedreven door kleine en sterke motoren die ze zelf Quark noemen. Daarmee zijn de motoren ook een soort kleine vriendelijke reuzen.

Op automotive gebied is Christian von Koenigsegg een absolute genie. De baas van het naar hem genoemde merk heeft door de jaren heen aardig knotsgekke creaties neergezet, de één nog technologisch geavanceerder dan de andere. Ook wanneer er gekeken moet worden naar elektrische oplossingen, gebeurt dat ‘op zijn Koenigseggs’. De eerste ‘EV’ (en vierzitter) van het merk, de Gemera, is namelijk stiekem een soort uit de hand gelopen plug-in hybride.

Tiny Friendly Giant

De Gemera heeft namelijk een dikke 1.700 pk, waarvan zo’n 600 pk uit een 2.0 liter grote driecilinder komt. Dat is al een flinke lading voor zo’n kleine motor en daarom noemt Koenigsegg de motor TFG: Tiny Friendly Giant. Een leuke verbastering op Grote Vriendelijke Reus. Een nieuw inzicht in de elektromotoren van de Koenigsegg Gemera laten echter zien dat ook die weer een bijzonder stukje techniek zijn.

Klein maar fijn

Want ook in dit geval gaat het om een klein stukje hardware met flink veel potentieel. Dit motortje bovenin, afgebeeld naast een 330 ml groot blikje, levert zo’n 340 pk en 600 Nm. Koenigsegg noemt de motor de Quark. Uiteraard zijn er meerdere Quarks: het systeemvermogen van de elektromotoren is immers meer dan 1.100 pk.

Terrier

Koenigsegg gebruikt namelijk een combinatie van verschillende soorten techniek om de elektromotoren van de Koenigsegg Gemera te realiseren. Koenigsegg had al de David wisselrichter aan boord, die nu wordt gecombineerd met een Quark om een stukje techniek genaamd Terrier te maken. Klinkt als een hoop abacadabra, maar het komt erop neer dat Koenigsegg zo een kant-en-klare e-motor heeft gebouwd. Die kan dan weer in vele vormen gebruikt worden, eventueel ook door andere fabrikanten. In elke toepassing is het wel een klein ding voor wat het produceert. Ook de naam Terrier komt van een hele normale toepassing: het slaat op de kleine omvang samen met het vechtlustige karakter van de gelijknamige hond.

Alles in de Koenigsegg Gemera is dus klein, maar fijn. Want de kleine benzinemotor met de kleine elektromotor weet dus wel even 1.724 pk op de weg te zetten.

Met dank aan Camiel voor de tip!