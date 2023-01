Mégane RS Ultime is de ALLER laatste Renault Sport

Daarna is het klaar met de pret. Dus geniet van de Mégane RS Ultime nu het nog kan.

Nou, dames en heren: dit is het dan. Dit is het einde. De allerlaatste. De Renault Mégane RS in zijn laatste vorm is onthuld. Het gaat om de Mégane RS Ultime om precies te zijn.

Het is een zogenaamde speciale editie van de specialisten uit Dieppe, die hierna zullen stoppen met de legendarische naam. En auto. Daarna is het helemaal klaar met de perslieveling onder de Hot Hatches.

Semislicks

De Renault Mégane RS Ultime kun je qua uiterlijk relatief eenvoudig herkennen. De auto is namelijk voorzien van graphics op de deuren, motorkap, dak en een ‘ULTIME’-vermelding op de voorzijde. De spiegelkappen, handvatten en deurlijsten zijn hoogglans zwart.

Ook de extra lichte 19 inch Fuji-velgen zijn zwart. Ze zijn voorzien van de Bridgestone Potenza S007 semislicks die je ook kreeg op de Mégane RS Trophy R. Het Cup-chassis en sperdifferentieel zijn ook standaard aanwezig.

Tot zover de de uiterlijke wijzigingen van de allerlaatste Franse Hot Hatch. De Mégane RS Ultime is verder voorzien van Recaro-sportstoelen gehuld in Titanium zwart alcantara. Vervolgens is er een speciale badge die vermeld dat dit een hele speciale gelimiteerde auto is.

Eronder is een handtekening te zien van Laurent Hurgon. Dat is de coureur die diverse records voor voorwielaangedreven straatauto’s binnensleepte met de Mégane RS op de Nordschleife, Spa-Francorchamps en Suzuka.

Uitrusting Mégane RS Ultime

Qua uitrusting is de allerlaatste snelle Mégane lekker compleet uitgerust. Er zijn maar twee opties mogelijk: een head-up display en een zonnedak. Verder zitten alle opties erop. Er is wel een accessoire leverbaar: een speciale beschermhoes.

Alle versies met het stuur aan de linkerkant hebben allemaal de EDC-automaat. De rechtsgestuurde varianten kun je ook als handbak krijgen, maar daar kun je geen HUD en dakje voor bestellen.

De motor is in alle gevallen de 1.8 turbo viercilinder met 300 pk aan vermogen en 420 Nm aan trekkracht. Daarmee kun je in 5,7 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid van 260 km/u halen. Er worden in totaal 1.976 exemplaren van de Mégane RS Ultime gebouwd.

Daarna is het over en uit met de snelle Mégane en Renault Sport, dat daarna verder gaat als Alpine en zich zal moeten gaan focussen op snellere EV-varianten van bestaande Renaults. Het getal 1.976 duidt op het jaar dat Renault Sport werd opgericht. Het waren 46 hele mooie jaren.

