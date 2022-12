De allerlaatste Renault Sport ooit is bijna daar

Eerst komt de allerlaatste Renault Sport ooit, en daarna is het over en uit met de Renault Sport-badge.

VTS’jes van Citroën, OPC’s van Opel, GTI’s van Peugeot, RS-en van Ford, MPS-modellen van Mazda, STI’s van Subaru: de wereld van snelle hatchbacks is in heel erg rap tempo uitgestorven. Volkswagen heeft gelukkig nog een GTI versie van de Up, Polo en Golf.

Honda levert tegen betaling van 80 ruggen een Civic Type-R en juist Toyota probeert met de GR-modellen weer een beetje betaalbare performance-modellen op de markt te brengen.

Allerlaatste Renault Sport Mégane

Renault had een tijdje geleden een Renault Sport-versie van de Twingo, Clio én Mégane. In Nederland is er geen één R.S. meer op het moment. Op sommige andere markten nog wel, zoals Japan. Daar hebben ze zelfs nog een speciale editie van de Mégane R.S aangekondigd, dat meldt het Japanse Car Watch.

De naam van die auto is al bekend. Het wordt namelijk de ‘Renault Mégane R.S. Trophy Limited Edition’. De auto zal onthuld worden op een speciaal evenement begin volgend jaar (dat is dus al begin volgende week). Dan gaat namelijk de Tokyo Motor Show van start, die tegenwoordig overigens officieel Tokyo Auto Salon heet. Dan weet je dat ook weer.

Over de specificaties tastten wij nog in het duister. We gaan er niet van uit dat het een compleet andere auto zal worden dan de speciale Mégane R.S.-en die wij in Nederland hebben gehad.

Rappe Lutecia?

Renault Sport zal naast de Mégane R.S. Trophy Limited Edition ook de Lutecia Rally5 tonen, een rally-versie van de Lutecia. In Japan heet de Clio de Lutecia omdat Clio een Honda-naam is in Japan. In Japan had je vroeger diverse soorten dealers: Honda Primo, Honda Verno en Honda Clio. De Rally5-versie is een competitie-wagentje dat heel dicht bij een productiemodel staat.

Renault Sport Clio Cup race-auto Renault Sport Clio Cup race-auto Dit is de Lutecia

Terug naar Renault Sport. Dit zullen de laatste stuiptrekkingen zijn van de badge. Renault Sport is namelijk nu al een tijdje Alpine. Van de Zoe, Clio, Captur, Megane E-Tech, Arkana en Austral zijn (nog) geen Alpine-versies. Wij zijn wel benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Tot nu toe hebben we alleen de Alpine A110 gehad.

