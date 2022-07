Pluk de tofste Renault Megane van Marktplaats

Eén van de weinige auto’s die je gewoon met rode wielen moet hebben. De tofste Renault Megane van Marktplaats kan er maar één zijn.

Het recept van een hot hatchback is simpel, maar het lukt lang niet elke fabrikant om er ook écht iets leuks van te maken. Renault lukt dat vaak wel. Hun RS-modellen (Renault Sport) worden vaak gezien als de benchmark in hun klasse en er begint flink geld te zitten in een goede Renault RS. Er zijn drie generaties Megane RS en drie generaties Clio RS, met voldoende speciale modellen in die tijd.

Renault Megane R26.R

Voor de tofste Renault Megane die we vandaag op Marktplaats vinden moeten we even afreizen naar zo’n 15 jaar geleden. Renault bracht in 2006 de Renault Megane RS F1 R26 op de markt. R26 is hetzelfde nummer als de Renault F1-auto van 2006, waar Fernando Alonso zijn tweede titel mee haalde. Renault bracht in 2009 de ultieme versie van die Megane R26 op de markt, getiteld Megane R26.R. Opvallend genoeg heette de F1-auto van 2009 R29 en dus sloeg dat R26 eigenlijk nergens meer op, maar de R van Radicale sloeg wel degelijk ergens op.

Waar de R26 al een iets lichtere en meer gefocuste Megane was, was de R26.R nog een extra standje opgevoerd. De auto ging op dieet en verloor zijn achterbank, een groot deel van het isolatiemateriaal, de passagiersairbag, de radio en de climate control. Zelfs de zijramen waren van polycarbonaat (lexaan) in plaats van glas. Een koolstofvezel motorkap, titanium uitlaatsysteem, rolkooi en Sabelt-kuipstoelen met zespuntsgordels moesten duidelijk maken wat het doel was van de R26.R: een ultiem circuitspeeltje in de koets van een hot hatch. Renault wist er 123 kg af te snoepen, maar de auto kreeg geen extra pk’s (230 stuks).

Om de Renault Megane RS R26.R onderscheidend te maken ten opzichte van de andere RS-versies, valt de auto op door rode stickers en optioneel zelfs rode velgen! Dat maakt de auto makkelijk om te spotten, al maakt de limitering dat juist extra moeilijk. Er zouden 450 stuks van komen, maar naar verluidt hebben ze dat getal des tijds niet eens gehaald. In ieder geval bereikten slechts 10 exemplaren de Nederlandse markt.

Renault Megane R26.R op Marktplaats

Zoals gezegd, als potentiële klant heb je geluk. Want deze übercoole über-hot hatch duikt nu op als de tofste Renault Megane van Marktplaats. Grijp je kans, want dit zwarte exemplaar is er dus één van tien. Het gaat om een goed onderhouden auto voor de echte verzamelaar. Verwacht dus geen koopje.

Normaliter levert de 2.0 liter RS-motor dus 230 pk, maar deze Renault Megane R26.R op Marktplaats is gechipt naar 260 pk. Ook is er een sperdifferentieel toegevoegd. Er is wel goed mee gereden en dus bedraagt de kilometerstand 123.481 km. Wel is de auto netjes onderhouden en kun je er zo weer een tijdje tegenaan.

Zoals gezegd hoef je geen stuntprijzen te verwachten en met een meeneemprijs van 42.498 euro benadrukken we dat nog eens. Maar goed, ze zijn zeldzaam en goede exemplaren kosten nou eenmaal wat geld. Degene die dit écht de moeite waard vindt, kan even loeren op de Marktplaats advertentie van de tofste Renault Megane.