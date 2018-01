Vraagtekens over leveringen Tesla Model 3

Wie zal het zeggen?

Tesla en de Model 3. De productiestart van de elektrische sedan verliep niet zonder problemen. Inmiddels zijn we enkele maanden verder, maar nog steeds zijn er de nodige vraagtekens. Zo is onduidelijk hoeveel Model 3’s Tesla nu heeft geleverd in de laatste drie maanden van 2017.

Het probleem is dat analisten met verschillende antwoorden komen. Bloomberg ondervroeg negen analisten naar de gang van zaken. Het mediabedrijf werd er niet veel wijzer op. Kijkend naar de verklaringen van de negen analisten, kun je stellen dat Tesla gemiddeld 2.917 exemplaren van de Model 3 heeft geleverd.

Tesla houdt zelf de lippen stijf op elkaar. Cijfers over het vierde kwartaal zijn er nog niet (komen binnenkort) en aandeelhouders hebben dus ook nog geen idee hoe de vork in de steel zit. Volgens Jeffrey Osborne van Cowen & Co, een bedrijf in financiële diensten, heeft Tesla 2.250 stuks van de Model 3 geleverd in het laatste kwartaal. Daar denkt Colin Rusch van investeringsbedrijf Oppenheimer weer heel anders over. Hij spreekt over 800 geleverde exemplaren. Gene Munster van onderzoeksbureau Loup Ventures heeft het over 2.500 geleverde Model 3’s.

Kortom: iedereen zegt wat anders. Het is afwachten wat de uiteindelijke cijfers ons gaan brengen. Oorspronkelijk moest de Tesla Model 3 zo’n 5.000 keer van de band rollen in de fabriek in Nevada. Het tempo zou geleidelijk worden opgevoerd naar 10.000 stuks per week. Het is te hopen voor Tesla dat ze de problemen nu op orde hebben, want de aandeelhouders van Wall Street willen goede resultaten zien na een slechte start.