Dit is de laatste Supra A90: handbak en extra vermogen

En hij komt ook naar Europa!

De vijfde generatie van de Toyota Supra nadert zijn einde. Na tal van getunede exemplaren en wat speciale uitvoeringen bouwt Toyota binnenkort de laatste 300 stuks van deze generatie. Om met een knaller te eindigen, maakt Toyota de Supra A90 Final Edition. Voor een laatste keer peutert Toyota nog wat extra vermogen uit de B58 zes-in-lijn van BMW.

De speciale Supra krijgt verschillende upgrades, zoals sterkere Brembo-remmen met 19-inch schijven, een stijvere koets, kW-ophangingssetje en Michael Pilot Sport Cup 2-sloffen. Ook de krachtbron wordt aangepast. Het vermogen wordt opgeschroefd van 378 pk naar 435 pk. Het koppel groeit ook: van 500 Nm naar 570 Nm. Wat dat doet met de sprint- en topsnelheid van de Toyota Supra A90 Final Edition is niet bekend.

Puristen, verzamel!

Bovenop de ducktail-spoiler is een extra achtervleugel geplaatst. Aan de voorkant is de bumper aangepast en zitten er canards vlak voor de voorwielen. Deze upgrades moeten de Supra nog harder tegen het asfalt drukken. Aan de binnenkant is er een feestje aan rood alcantara. En kijk eens naar dat middenconsole: je mag zelf roeren in de laatste Toyota Supra A90!

Je kunt trouwens ook nog voor de wat milder geüpgradede Supra A90 gaan. Die versie zie je hieronder. Deze Supra houdt de standaard specs en is te bestellen met een achttraps automaat of handbak met zes versnellingen. Kleine veranderingen zijn onder andere grotere remschijven aan de voorkant, nieuwe instellingen voor het diff, een sterkere vloer en het camber van de wielen is aangepast.

Ergens in de lente van volgend jaar moeten de Toyota Supra A90 Final Edition en andere vernieuwde Supra klaar zijn en naar Europa komen. Wat je over moet maken, is niet bekend. Een gewone GR Supra kost in Nederland minimaal €73.995. Zouden deze specials over de ton gaan?

Toyota deelt trouwens geen woord over de toekomst van de Supra. Zou het sportautootje ruimte moeten maken voor de aanstaande terugkeer van de Celica?