Maserati probeert je een elektrische GranTurismo aan te smeren

Ze moeten iets verzinnen om de nieuwe Maserati GranTurismo als 110 Anniversario te slijten.

Al het gehele jaar kwakkelt het bij Maserati. Niet alleen bij de Italianen uit Modena hoor, ook dat andere merk uit Turijn heeft het moeilijk. Maserati heeft een vrij verse line-up, wat doe je dan om de modellen toch te verkopen? Speciale edities uitbrengen natuurlijk!

Daarom presenteert Maserati vandaag de GranTurismo 110 Anniversario. Een ode aan 110 jaar vakmanschap, design en prestaties. Yada yada, het klopt enigszins wel. Maar toch rent niet iedereen naar de showroom.

Vooral de Folgore heeft het lastig. Maserati is één van de eerste luxemerken door een volledig elektrische GT in dit segment aan te bieden. Maar de markt zit hier misschien helemaal niet op te wachten. Een gok die verkeerd kan uitpakken, de tijd zal het leren.

Het zal je dan ook niet verbazen dat de Maserati GranTurismo 110 Anniversario niet geheel toevallig op de Folgore gebaseerd is. Want ja, die moeten ze zien te slijten. Het is in elk geval een exclusief dingetje. Ze bouwen maar 110 exemplaren van deze limited edition. Als de fabriek draait tenminste.

Er zijn twee configuraties te kiezen, van elk komen er 55 stuks. Ze zijn samengesteld aan de hand van het Fuoriserie personalisatieprogramma. Nummertje één is gespoten in de kleur Rame Folgore, het andere model komt in de kleur Blu Inchiostro. Beide configuraties hebben speciale afwerkingen, velgen en zwarte met koperen accenten. Dat komt ook weer terug in het interieur.

Op de C-stijl is naast de bekende Drietand ook het cijfer 110 te vinden. Succesvolle merken roepen nu meestal dat alle exemplaren al vergeven zijn en dat je de boot hebt gemist. Helaas kan Maserati daar niet over opscheppen. Je kunt gewoon een bestelling plaatsen voor een Maserati GranTurismo 110 Anniversario. De onthulling van de speciale edities is aan de Viale Ciro Menotti in Modena. Trouwe klanten van het merk zijn uitgenodigd en zullen getuige zijn van de onthulling