Politie Rotterdam vindt bijna 35K euro’s in Polo GTI

In ander nieuws: vogels vliegen.

Je kunt het weekend niet slechter beginnen dan met een flinke tegenslag. Een tweetal Fransen met een flinke hoop ijskoude cash bevond zich vrijdagavond in Rotterdam en had ongetwijfeld grootste plannen, maar deze werden in de kiem gesmoord door een aantal waakzame agenten. Na aanhouding vond de politie namelijk ruim 34.000 euro aan briefgeld in de Volkswagen Golf waarin ze reden.

De Fransen, een 28-jarige en een 41-jarige man uit het pittoreske Straatsburg, werden voor het eerst opgemerkt door een lasergun van de politie die aangaf dat het stel met een snelheid van 163 km/u over de Reeweg in Rotterdam scheurde. Hierop zette de politie de achtervolging in, om de auto vervolgens bij Schiedam een stopteken te geven. De Fransen voelden er echter weinig voor in de klauwen van de sterke arm der wet te vallen en namen de benen.

Helemaal voorspoedig verliep de ontsnappingspoging niet. Toen de voortvluchtigen vol gas – met zo’n 210 km/u – de afslag namen richting de Delftse Kruithuisweg, verloor de bestuurder de controle over het stuur en kwam het stel met een klap tot stilstand. Voordat zij konden ontkomen, wist de politie ze in de kraag te vatten.

Naderhand nam de politie een kijkje in de Volkswagen Golf, aan de kleurstelling te zien vermoedelijk een GTI, en daar vond het een klein vermogen. Het interieur van de auto was gevuld met de betere flappen. Als klap op de vuurpijl hadden de mannen zelf nog ruim 6.000 euro aan cash op zak. De mannen werden vervolgens naar het bureau gebracht, de auto werd in beslag genomen.

Correctie: het is inderdaad een Polo GTI, excuses.