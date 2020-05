10 Hot Hatch buitenbeentjes uit de jaren nul op een rij

Originaliteit is leuk. Vandaar deze 10 hot hatch buitenbeentjes. Je wilt niet nummer zoveel zijn in alwéér een Golf GTI. Toch?

De ‘hete’ hatchback uit het C-segment is een van de meest briljante concepten voor de reguliere petrolhead. Natuurlijk, een petrolhead rijdt zonder problemen de meest lastige, dorstige en onpraktische coupé of roadster, maar er zijn van die momenten dat de ratio erbij komt kijken.

Denk aan dingen als werk, een vriendin, familie, boodschappen en allerlei andere redenen waarom je niet altijd in een verlaagde Nissan 350Z met supercharger kunt rondscheuren. De Hot Hatch is nog altijd een heel bruikbare auto. In standaard trim zijn ze bijzonder praktisch en enkele modificaties zijn prima mogelijk, zonder dat ze de dagelijkse bruikbaarheid in gevaar brengen. Voor vandaag kijken we naar de categorie buitenbeentjes

Hot Hatch (of een poging daartoe)

C-segment

gebouwd van 2000 tot 2010.

Aanvankelijk was de werktitel: de meest teleurstellende hot hatches van de jaren nul. Maar dat ‘teleurstellend’ is eigenlijk pure kolder, want voor elke auto valt namelijk wel wat te zeggen. We leven nu in 2020, wat betekent dat sommige modellen in dit lijstje binnenkort 20 jaar oud zijn. Dan gebruik je niet de maatstaven die je wel hanteert als de auto nieuw is. Zeker omdat er een groot voordeel is dat nieuw niet altijd het geval was: lage prijzen! Sommige koop je al vanaf 1.000 euro!

We zijn niet gek en begrijpen dat je minimaal het tweevoudige aan onderhoud kunt verwachten bij de eerstvolgende beurt, maar het geeft toch te denken dat je ook met een kleine beurs prima een topmodel van weleer kunt rijden. Ook zijn er voor veel nadelen diverse modificaties, waardoor je niet alleen een originele auto rijdt, maar ook een fijn rijdende! We hebben er tien voor je op een rijtje gezet.

Peugeot 307 Féline

2005 – 2008

We beginnen met het grootste hot hatch buitenbeentje van het nieuwe millennium. Nu moeten we eerlijk zeggen dat Peugeot de auto in de markt zette als luxe variant op de 307, niet zozeer een extra snelle.Aan de andere kant had de Féline een hoogtoerige 2.0 die 177 pk leverde. Deze motor was niet gekoppeld aan een fijne zesbak, maar een hakerige vijfbak met te lange overbrengingen. Als luxe hatchback (two tone leer op het dashboard!) Met 2-liter HDI was het een veel geslaagdere auto. Kortom, een bijzonder ongelukkige mismatch van motor/chassis van de voormalig koning van de hete hatchbacks.

Fiat Stilo Abarth (192)

2001 – 2006

Een ander hot hatch buitenbeentje is de Fiat Stilo Abarth. Fiat dacht dat het goed was om de C-segmenter heel erg behoudend te tekenen en een saai interieur mee te geven. Dus nu had je een soort Duits uitziende auto met niet al te beste Italiaanse bouwkwaliteit. Er zat een dikke 2.4 vijfcilinder in, uit de Lancia Kappa, maar die leverde niet meer dan 175 pk. Als kers in de appelmoes waren sommige uitgerust met een sequentiële bak, die een nieuwe dimensie gaf aan het woord hakerig en onvoorspelbaar. Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee: de Stilo Abarth was zeer betaalbaar, wat veel goedmaakte. En toegegeven, zo’n gele driedeurs zag er best cool uit. De latere Stilo Abarth Schumacher was véél beter.

Audi A3 3.2 quattro (8P)

2003 – 2008

Eigenlijk een beetje hetzelfde als met de Peugeot. De Audi A3 3.2 is gewoon een Audi A3 met een 3.2-motor. Qua rijeigenschappen was het een typische Audi A3: niet bijster comfortabel, maar bij lange na niet sportief. De VR6 motor gaf de auto wel cachet en het feit dat je het niet aan de buitenkant af kon lezen, maakte de auto erg cool. Het was geweldige auto als je de luxe, prestaties, mogelijke opties en kwaliteit zocht van een grotere premium auto, maar dat in een kleiner pakket wenste. Met een aantal opties was het overigens best een duur apparaat, zonder dat ‘ie ook echt leuk was. Tenzij je er een enorme turbo opschroeft, uiteraard. Met het S-Line pakket combineerde je de pittige prijs met te harde vering en demping, zonder dat de scherpte daadwerkelijk toenam.

Citroen C4 VTS Coupé

2005 – 2008

De Citroen C4 VTS heeft dezelfde aandrijflijn als de Peugeot 307. In de C4 lijkt het iets meer tot zijn recht te komen. Bij de Citroen moet je zijn aparte Fransheid omarmen. Zowel de positieve als negatieve punten. Het interieur is plastiekerig, de betrouwbaarheid-statistieken spreken niet in de C4 zijn voordeel, echt snel is ie niet en dat stuur is irritant. Daar staat tegenover dat de auto zeer origineel gelijnd is, compleet is uitgerust, goedkoop is en dat het onderstel lekker Frans is: stevig, met een prettige demping. Halverwege de facelift kreeg de C4 de 1.6 VTI motor, die ondanks minder pk’s toch veel fijner was en zelfs vlotter aanvoelde. Maar met 150 pk kun je niet meer spreken van een hot hatch buitenbeentje, maar gewoon van een buitenbeentje.

Honda Civic Type R (FN2)

2007 – 2012

Deze auto krijgt het vaak voor zijn kiezen. Het is een slagroomijsje met sprinkeldip na een hoofdgerecht met goede sushi. Ofzo. Het antwoord ligt ‘m in de techniek, de Civic Type-R (EP) was een briljante Hot Hatch, niet alleen dankzij zijn VTEC motor, maar ook vanwege het briljante chassis. Zijn opvolger was veel zwaarder en had een minder hoogwaardig chassis (namelijk dat van de Jazz). Om niet het gevoel te geven dat de nieuwe langzamer was, werden de bakverhoudingen ingekort. Was het een enorme drol? Nee, het was gewoon een ander soort Civic Type-R, met leuke funky looks (exterieur én interieur), uitstekende betrouwbaarheid en alsnog een geinige motor. Ook een nadeel waar de auto an sich niets aan kan doen: de concurrentie werd zo enorm veel beter in deze periode.

MG ZS 180

2001 – 2004

In principe zouden we hiervan moeten houden in dit overzicht van hot hatch buitenbeentjes, De MG ZS 180 was een relatief moderne old-school Hot Hatch. Het is alleen niet leuk dat je auto uit 2004 aanvoelt als een auto uit 1995, terwijl je ‘m net nieuw gekocht hebt. Dat was een van de redenen dat bijna niemand dat deed. Zonde, want daardoor miste je wel een paar leuke dingen, zoals een uitstekend chassis en een zowaar goed klinkende V6. Het was niet eens zozeer een snelle auto, alhoewel het verbruik dat wel suggereerde. De tand des tijds knaagde er op een gegeven moment te erg aan. Typisch zo’n leuke auto die je tweedehands moest kopen, maar niet kocht omdat ze nieuw niet verkocht werden. En terecht.

Toyota Corolla T Sport Compressor (E120)

2005 – 2006

Over slechte chassis/motor combinaties gesproken. Het is de Corolla T Sport met de VTEC van Toyota, aldus @martijngizmo, die de auto kort aanstipte in dit artikel. De Corolla T Sport was een zeer saaie Corolla die reed als een Corolla. Alleen leverde de motor gewoon géén koppel. Helemaal bovenin had je héél even 192 pk tot je beschikking. De T Sport ‘Compressor’ is de versie van TTE, een getunede auto van Toyota Team Europe, de sportdivisie uit Keulen. Het resultaat was al een heel stuk beter. Meer vermogen en meer koppel. Maar de Corolla T Sport Compressor werd nu behoorlijk prijzig en net als bij de Civic, de concurrentie werd ineens moordend op dat moment.

Dodge Caliber SRT-4 (PM)

2008 – 2009

Ondanks dat we er wat crossover genen inzien, was de Caliber volgens moederbedrijf Chrysler een vijfdeurs hatchback. De SRT-4 was de snelle versie van de hatchback. Was het terecht een hot hatch buitenbeentje of was het daadwelijk een leuke auto? Ja, eigenlijk wel. De Caliber SRT-4 had een doorontwikkeling van de motor die we kennen uit de Neon SRT-4. Dat is een van de best te tunen viercilinders ooit gebouwd. In de Neon had de 2.4 motor 233 pk, maar in de Caliber kreeg je 280 pk mee op de voorwielen! Oh, en Dodge deed alsof ze dom waren, want iedereen die zijn Caliber testte op de rollenbank kwam erachter dat je 280 pk op de wielen had (terwijl wij spreken van vermogen op de krukas). De Caliber SRT-4 was lekker dik aangekleed met enorme velgen en ook het onderstel was aangepast. Helaas leek het interieur op de dikke sportzetels na, op dat van een goedkope huurauto. Wat de gewone Caliber in veel gevallen eigenlijk ook was.

Mercedes-Benz C350 Sportcoupé (CL203)

2004 – 2008

Oef, deze is lastig. De Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupé was een soort Audi A3 concurrent, omdat de als A3 concurrent gepositioneerde A-Klasse dat niet voor elkaar kreeg. Dat was ondanks zijn handigheid de ultieme auto voor senioren: hoge instap, bekende badge. Leverbaar met een sportief pookje! De C350 Sportcoupé was de versie met de dikste motor. Deze had niet zozeer een sportieve aankleding, zoals de C30 CDI Sportcoupé deze wél had. Desalniettemin was de 272 pk sterke motor een prettig blok: veel koppel, nog meer vermogen en aangenaam prettige loop. Voor een V6 althans. Het was alleen niet een heel erg sportieve auto. De besturing was nogal traag en de auto gaf nooit de indruk een bocht iets enthousiaster dan normaal te willen nemen.

Volvo C30 T5 R-Design

2007 – 2009

Eigenlijk deed de Volvo C30 hetzelfde als de Audi A3. Een luxe auto met luxe eigenschappen en potentieel zeer luxe aankleding, in een klein en exclusief pakket. Perfect. Met de C30 had Volvo een bijzondere auto in huis, met geen achterklep maar grote achterruit. Het was een beetje een aparte Volvo in de sfeer van de Volvo 480ES. Zelfs als Volvo’s onpraktisch zijn, zijn ze nog best praktisch. De ideale Volvo voor de oudere jongere die zich nog niet heeft voortgeplant. Ondanks het Ford Focus onderstel en de motor uit de Focus ST (dat weer een Volvo motor is), rijdt het niet als een Zweedse Focus ST. Het chassis voelt veel zwaarder en mist scherpte. Ook de besturing mist wat scherpte en geeft weinig informatie door. Gecombineerd met de relatief hoge nieuwprijs was het een hot hatch buitenbeentje Gek: want de identieke Focus ST weet dit veel beter voor elkaar te krijgen. Tel daarbij op dat de C30 (aankoopadvies en video) veel grotere versnellingsbak-verhoudingen heeft en je begrijpt dat het geen klassiek Hot Hatch is. Het is een luxe, snelle en exclusieve GT in compacte verpakking.