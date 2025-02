Is dit de reden dat de Nederlandse Defensie niet elektrisch rijdt?

De Britten doen het wel, maar dat brengt wat problemen met zich mee.

Tegenwoordig heeft iedere auto ogen en oren, ook auto’s die gebouwd worden in China. Daar kun je heel argwanend van worden, en misschien moet je dat als overheid ook wel zijn. Spionage via auto’s is namelijk wel heel makkelijk geworden.

De Britse overheid vertrouwt het in ieder geval niet meer. Als we kwaliteitskrant The Sun moeten geloven zijn topambtenaren verordend om hun mond te houden in elektrische auto’s. In ieder geval als het gaat om vertrouwelijke onderwerpen. De krant noemt elektrische auto’s in het algemeen, maar het zou vooral zijn uit angst voor de Chinezen.

Het Britse Ministerie van Defensie is op de groene toer en heeft op dit moment meer dan 700 EV’s in hun vloot. Daar zitten ook Chinese auto’s tussen. De overheid is niet alleen bang dat gesprekken afgeluisterd kunnen worden, maar ook dat personeel in gevaar wordt gebracht omdat de locatie van de auto te volgen is.

De Nederlandse Defensie heeft hier allemaal geen last van, om de eenvoudige reden dat ze niet elektrisch rijden. Je zou denken dat de overheid op dit punt het goede voorbeeld geeft, maar nee hoor. Defensie heeft alleen een handjevol waterstofauto’s in gebruik genomen. En die komen in ieder geval niet uit China.

De Nederlandse politie gaat overigens wel aan de stekker. Er rijdt al een enkele Ioniq 5 rond van de politie, maar recent werd bekend dat de politie op grote schaal Enyaq’s gaat inzetten. Het is de bedoeling dat straks een op de drie politieauto’s elektrisch is.