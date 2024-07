Mensen staan vrijwel net zo vaak stil met lege tank als met lege accu

Als je dacht dat EV-rijders sneller stil komen te staan: dat is dus niet (meer) zo.

Qua actieradius zitten EV’s nog altijd niet op hetzelfde level als benzineauto’s, laat staan dieselauto’s. Je zou dus denken dat je er vaker auto’s met een lege accu stilstaan dan auto’s met een lege tank. Toch valt dat reuze mee, zo blijkt uit de laatste cijfers.

The Automobile Association (ook wel bekend als de AA, de Britse ANWB), houdt bij hoevaak EV’s precies stil komen te staan met een lege accu. In alle gevallen waarbij een EV pech had, bleek het slechts in 1,4% van de gevallen om een lege accu te gaan.

Daarmee is dit cijfer lager dan ooit, want vorig jaar was dit percentage 1,6% en in 2019 nog 4,6%. Dat kan twee dingen betekenen: óf de range wordt steeds beter, óf EV-rijders letten beter op. Of allebei.

Het percentage van gestrande EV-rijders zit nu bijna op hetzelfde niveau van gestrande benzine- en dieselauto’s met een lege tank. Dat ligt namelijk op 1%. Strikt genomen is het verschil tussen 1% en 1,4% alsnog 40%, maar toch zit het aardig dicht bij elkaar.

Dit zijn wel de cijfers van Engeland, maar in Nederland zullen EV-rijders zeker niet vaker stranden. Er staan namelijk weinig landen met een hogere laadpaaldichtheid dan Nederland.

Bron: The AA