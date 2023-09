Brandende accu’s zijn sowieso nare dingen. Allemaal.

Naarmate er meer elektrische auto’s op de wegen verschijnen, nemen ook de verhalen over de nadelen toe. En dan hebben we het eens niet over actieradius en de lange laadtijden, maar over het verschijnsel brand.

Zoals je inmiddels wel weet is het geen pretje als een accu de fik in is gevlogen. Dat is het natuurlijk nooit, maar bij een accu is het helemaal vervelend omdat je die dingen zo lastig kunt blussen. De brandweer hamert dan ook al langere tijd op maatregelen om áls het misgaat de schade zoveel mogelijk te beperken.

Maar nu blijkt dus dat niet alleen brandende accu’s van auto’s gevaarlijk zijn…

Niet alleen brandende accu’s van auto’s zijn gevaarlijk

Er is namelijk een nieuw fenomeen dat niet meteen met auto’s te maken heeft, maar waar we je wel even voor willen waarschuwen. Het opladen van accu’s van stepjes, hoverboards en andere vervoersmiddelen met een elektromotor. In huis welteverstaan.

Er vliegen namelijk steeds meer van die dingen in de fik terwijl ze in een huis staan op te laden. Afgelopen nacht was het op meerdere plekken in ons land weer raak. En ook die kleine accu’s zijn verdraaid lastig uit te krijgen…

De brandweer heeft ook hier wat tips. Mocht je je stepje, of welk ander ding dan ook thuis op willen laden, check dan eerst even de staat van de batterij. Is hij beschadigd, kijk dan extra uit. Laadt hij langzaam, laat het dan door een specialist doormeten.

Laad als het even kan in de buurt van een rookmelder, maar liever nog in de schuur. Doe het in geen beding in je slaapkamer. Brandende accu’s roken als een malle en voor je het weet stik je in je slaap.

Kortom, pas op met accu’s. Voor je het weet gaat het mis.