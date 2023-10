Elektrische auto’s duurder vanwege recycling accu

Vandaag bij de stichting open deur: een elektrische auto is duurder vanwege de recycling van de accu. Maar hoeveel eigenlijk?

Elke keer als ondergetekende iemand spreekt over auto’s, krijg je hetzelfde liedje te horen: “Ja, maar het komt niet van groene stroom dus is een EV net zo slecht voor het milieu als mijn Alfa 159”.

Of: ‘de stikstof van de remmen en banden bij een EV zijn veel erger dan de CO2 van mijn C32 AMG!!”. En de mooiste: “die batterijen zijn zo vervuilend dat je net zo goed door kan blijven rijden in je oude Nissan Patrol youngtimer”.

Elektrische auto duurder door recycling accu

Als er een verandering aanstaande is, gaan we op zoek naar excuses om de status qua te bewaren. Dat was al zo toen er gordels moesten dragen en moesten stoppen met roken op de werkplek. Nou, de goede zijn verhoord voor de conservatievelingen die nieuwe techniek maar moeilijk kunnen omarmen.

Elektrische auto’s zijn niet alleen duurder in aanschaf, maar worden nóg duurder vanwege de recycling van de accu. Dat meldt ARN, Auto Recycling Nederland. Een accu recyclen is namelijk duurder dan een brandstoftank recyclen.

De recyclingbijdrage voor auto’s met een plofmotor is daarentegen dalende. Per auto betaal je tegenwoordig 22,50 euro. Dat was in 2020 nog 30 euro en sinds 2021 25 euro. Vanaf 2024 daalt deze nóg verder en wel naar 20 euro per auto. De recyclingbijdrage betaal je bij een nieuwe auto. Daarmee kan de auto verantwoord gesloopt worden.

Maar hoeveel is die bijdrage dan?

Voor elektrische auto’s geldt ook een recyclingbijdrage. Echter, vanwege de genoemde accu’s is deze wel een stuk hoger, procentueel gezien. De bijdrage is afhankelijk van het gewicht van de accu. We hebben het eventjes keurig in een overzichtelijke tabel verwerkt:

Gewicht accu Bijdrage minder dan 5 kg € 3 5 – 15 kg € 5 15 – 25 kg € 8 25 – 100 kg € 25 100 – 350 kg € 45 350 – 600 kg € 55 600 – 900 kg € 65

Dus ja, het is duurder om een accu te recyclen, maar zeker niet onmogelijk. En gezien de hoge prijzen van auto’s in het algemeen vallen die paar tientjes heel erg mee, toch?